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В новом Sony Centre наградили финалистов народного голосования Realt Golden Key 2017. Победитель получил фотоаппарат SONY DSC-RX10 II
30.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Народное голосование премии Realt Golden Key 2017 стартовало 20 апреля, а завершилось 14 мая 2017 года. 29 мая везунчики были приглашены для розыгрыша фотоаппарата SONY DSC-RX10 II стоимостью более 3000 рублей в ТРЦ Galleria Minsk на территорию фирменного магазина Sony Centre.
«Сегодня состоится розыгрыш ценного приза среди финалистов народного голосования в рамках премии Realt Golden Key 2017. В народном голосовании участвовало 28 тысяч телефонных номеров, которые подали более 36 тысяч голосов за компании, персоны и объекты. Из всей базы проголосовавших телефонных номеров
«Realt Golden Key — это масштабная премия в сфере недвижимости, которую мы поддерживаем в этом году. А недвижимость напрямую связана с деятельностью SonyCentre. Ведь если люди покупают квартиру, они приходят к нам за новым телевизором или музыкальным центром. Realt Golden Key — это достойный бренд, честное голосование, безумное количество участников. И нам приятно делать людей немного счастливее, привносить элемент сказки в жизнь. Вы только подумайте, что из 28 тысяч участников сегодня в новом центре Sony находятся всего пять счастливчиков. У меня это вызывает улыбку и массу эмоций», — поделилась представитель Sony Centre в Минске Екатерина Вашкова.
Тем временем участники мероприятия прибывали в Sony Centre и делились своими эмоциями и впечатлениями.
Дмитрий, предприниматель, финалист
— Я занимаюсь дизайном, печатью. У меня много друзей из риэлтерской среды, я тоже когда-то работал агентом. Проголосовал за «Авангард Недвижимость», так как учредители этой компании мои друзья. Они для меня — пример молодых риэлтеров, которые активно осваивают рынок, не боятся уверенно смотреть вперед и покорять новые вершины.
Что касается моего попадания в счастливую пятерку, то я отношу себя к людям, которые не находятся в поисках альтернативных способов достижения материальных благ, поэтому во всевозможных конкурсах, розыгрышах и лотереях принимаю участие очень редко. Я верю в себя, а не в удачу, но мне приятно находиться здесь. Если я выиграю ценный приз — хорошо, если не выиграю — не расстроюсь, так как я уже хорошо провожу время в компании приятных людей.
Татьяна, финалистка
— Я голосовала за специалиста международной риэлтерской компании «Этажи» Анну Яцкевич. Скажу честно: впервые принимала участие в подобного рода голосовании, но безумно рада, что вошла в пятерку финалистов. Это очень волнительно. Звонок с приглашением был как гром среди ясного неба и вызвал огромное количество положительных эмоций.
Александр, финалист
— Голосовал за знакомого риэлтера, к которому обращался когда-то по вопросу покупки однокомнатной квартиры. А также отдал свой голос за агентство недвижимости, при помощи профессионалов которого моей семье удалось поменять с доплатой однокомнатную квартиру на трехкомнатную, а также приобрести дачу. Мы советуем это агентство друзьям и сами неоднократно обращались за консультациями к специалистам данной компании.
Я первый раз принимаю участие в подобного рода конкурсах, но мне очень приятно быть здесь, я чувствую себя везунчиком и счастливым человеком.
Тем временем конверты с номерами собравшихся участников были подготовлены. После сверки номеров телефонов и перемешивания представитель компании Sonyвытянул тот самый заветный конверт с номером счастливого обладателя фотокамеры SONY DSC-RX10 II.
— Этот приз нам любезно предоставил Sony Centre. Сегодня мы находимся во втором салоне компании Sony, который расположен в недавно открывшемся ТРЦ Galleria Minsk. Первый салон находится на ул. Немига, 5. Sony Centre — наш давний партнер, который поддерживает ценными призами уже второе народное голосование премии Realt Golden Key, — рассказала Елена Потапович. – Сфера недвижимости достаточно сложная, узкопрофильная, и далеко не все интересуются происходящими в ней событиями и новостями. Поэтому, конечно, мы хотели немного подзадорить людей, принимавших участие в голосовании, чтобы каждый смог принять участие в розыгрыше ценного приза от Sony. И он будет не только хорошей памятью, но также стимулом серьезно заняться фотографией. Отмечу, что в прошлые годы мы разыгрывали среди участников народного голосования планшет и телефон.
Итак, барабанная дробь…. Победительницей народного голосования Realt Golden Key 2017 стала финалистка из Минска Елена Пехота, которая по счастливому стечению обстоятельств оказалась представительницей УП «УКС Мингорисполкома». Остальные участники были награждены поощрительными памятными призами от компании Realt.by.
Елена Пехота, победитель
— Когда мне позвонили и сказали, что я попала в финалисты народного голосования, сначала не поверила. Совсем не ожидала, что войду в число счастливой пятерки — для меня это огромная неожиданность. Я женщина взрослая, и первый раз в жизни мне так повезло, и я что-то выиграла, хотя всегда участвую во всевозможных розыгрышах, покупаю лотерейные билеты. Я счастлива, у меня просто нет слов. Сейчас позвоню сыну — обрадую.
К слову, я голосовала за жилой комплекс «Лазурит», так как Мингорисполком является заказчиком данного строительства и впервые строит жилье премиум-класса. Думаю, «УКС Мингорисполкома» покажет себя с новой стороны. Мы строили все значимые объекты в столице, тем не менее, номинируемся впервые.
Портал Realt.by поздравляет всех участников финала розыгрыша приза народного голосования. Надеемся, что Елена Пехота поразила свою семью и друзей неожиданной удачей. Мы рады за остальных участников и вручили им небольшие памятные подарки. Подарок от Realt.by поедет также и в город Гомель к финалисту Артему.
Премия RealtGoldenKey 2017 уверенно подходит к своему завершению.
15 июня 2017 во Дворце республики состоится торжественная церемония награждения победителей премии. Самое время заказать билет на этот музыкальный благотворительный праздник.
Фото: Александр Малама
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В новом Sony Centre наградили финалистов народного голосования Realt Golden Key 2017. Победитель получил фотоаппарат SONY DSC-RX10 II
В недавно открывшемся салоне Sony Centre, который находится на 4-м этаже торгово-развлекательного центра Galleria Minsk, состоялся финальный розыгрыш главного приза народного...
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