В новом Sony Centre наградили финалистов народного голосования Realt Golden Key 2017. Победитель получил фотоаппарат SONY DSC-RX10 II







Народное голосование премии Realt Golden Key 2017 стартовало 20 апреля, а завершилось 14 мая 2017 года. 29 мая везунчики были приглашены для розыгрыша фотоаппарата SONY DSC-RX10 II стоимостью более 3000 рублей в ТРЦ Galleria Minsk на территорию фирменного магазина Sony Centre.

«Сегодня состоится розыгрыш ценного приза среди финалистов народного голосования в рамках премии Realt Golden Key 2017. В народном голосовании участвовало 28 тысяч телефонных номеров, которые подали более 36 тысяч голосов за компании, персоны и объекты. Из всей базы проголосовавших телефонных номеров при помощи генератора случайных цифр рандомно было выбрано пять финалистов , среди которых оказалось 4 минчанина и 1 гомельчанин. Участник из Гомеля, правда, сегодня приехать не смог, но его номер все равно будет участвовать в розыгрыше», — рассказала заместитель директора по маркетингу портала Realt.byЕлена Потапович.

«Realt Golden Key — это масштабная премия в сфере недвижимости, которую мы поддерживаем в этом году. А недвижимость напрямую связана с деятельностью SonyCentre. Ведь если люди покупают квартиру, они приходят к нам за новым телевизором или музыкальным центром. Realt Golden Key — это достойный бренд, честное голосование, безумное количество участников. И нам приятно делать людей немного счастливее, привносить элемент сказки в жизнь. Вы только подумайте, что из 28 тысяч участников сегодня в новом центре Sony находятся всего пять счастливчиков. У меня это вызывает улыбку и массу эмоций», — поделилась представитель Sony Centre в Минске Екатерина Вашкова.

Тем временем участники мероприятия прибывали в Sony Centre и делились своими эмоциями и впечатлениями.