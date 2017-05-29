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Директор Национального агентства по инвестициям и приватизации не продлила контракт
30.05.2017 14:09 — Новости Экономики | Tut.by
Наталья Никандрова покинула пост директора Национального агентства по инвестициям и приватизации (НАИП). Данную информацию она обнародовала в соцсетях и подтвердила в беседе с TUT.BY.
«На минувшей неделе у меня был последний рабочий день. Я не стала продлевать контракт», — сказала Никандрова. Свой уход с должности директора НАИПа она объяснила «личными мотивами».
Наталья Никандрова
Недавно Никандрова стала председателем фонда развития «Новая экономическая стратегия». Она его создала «со своими друзьями» (Алексеем Пикуликом и Игорем Мариничем), в попечительский совет вошли руководители белоруских и иностранных компаний. Никандрова будет заниматься подготовкой экономического форума «Расширяя горизонты», который в 2016 году НАИП проводило вместе с инвесткомпанией «Юнитер» и институтом стратегических исследований BISS. Но все это — «общественная деятельность», говорит Никандрова.
Сейчас она направила свое резюме в кадровое агентство для поиска «нового источника дохода».
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Сейчас она направила свое резюме в кадровое агентство для поиска "нового источника дохода".
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