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Директор Национального агентства по инвестициям и приватизации не продлила контракт

30.05.2017 14:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Наталья Никандрова покинула пост директора Национального агентства по инвестициям и приватизации (НАИП). Данную информацию она обнародовала в соцсетях и подтвердила в беседе с TUT.BY.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«На минувшей неделе у меня был последний рабочий день. Я не стала продлевать контракт», — сказала Никандрова. Свой уход с должности директора НАИПа она объяснила «личными мотивами».

Наталья Никандрова возглавила НАИП в 2014 году. До этого она была заместителем председателя Белорусской торгово-промышленной палаты и финансовым директором Ernst &Young в Беларуси, членом ряда рабочих групп Консультативного совета по иностранным инвестициям при Совете министров.

Недавно Никандрова стала председателем фонда развития «Новая экономическая стратегия». Она его создала «со своими друзьями» (Алексеем Пикуликом и Игорем Мариничем), в попечительский совет вошли руководители белоруских и иностранных компаний. Никандрова будет заниматься подготовкой экономического форума «Расширяя горизонты», который в 2016 году НАИП проводило вместе с инвесткомпанией «Юнитер» и институтом стратегических исследований BISS. Но все это — «общественная деятельность», говорит Никандрова.

Сейчас она направила свое резюме в кадровое агентство для поиска «нового источника дохода».

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Сейчас она направила свое резюме в кадровое агентство для поиска "нового источника дохода".

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