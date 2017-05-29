В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ремонт и защита деревянных конструкций с Soudal Для многих людей конец весны означает наступление дачного сезона. На участках большинства садоводов и огородников есть постройки и конструкции из дерева....

Для многих людей конец весны означает наступление дачного сезона. На участках большинства садоводов и огородников есть постройки и конструкции из дерева. Лестницы, ограды, скульптуры, беседки, ротонды, перголы, садовая мебель, детские игровые комплексы и многое другое. Как известно, древесина представляет собой очень чувствительный, реагирующий на внезапные изменения погодных условий материал. Снег, дождь и утренние заморозки, которые могут быть даже в конце весны или начале лета, могут негативно сказаться на долговечности деревянной конструкции. Вода, снег и лед легко проникают в мельчайшие трещины и деформируют древесину, нарушая её структуру. Влага создает идеальные условия для дальнейшего роста плесени, грибков и размножения насекомых. Незащищенный материал быстро теряет свои качества и после двух сезонов практически не пригоден для дальнейшего использования.Для того, чтобы избежать порчи деревянных конструкций, а также покупки новых взамен испорченных, SOUDAL предлагает использовать различные виды клеев для починки, герметизации мелких щелей и дефектов древесины. Например, водостойкий полиуретановый клей для дерева SOUDAL 66A с повышенным классом водостойкости, D4, образует очень прочный шов, стойкий к температуре в диапазоне от минус 30 до 100 градусов, и может быть применим даже по влажному материалу.А водостойкий клей для дерева SOUDAL 65А на основе поливинилацетата обладает улучшенным классом водостойкости, D3, и при высыхании становится прозрачным. Эти материалы идеально подойдут для склеивания садовой мебели, перил, лестниц, беседок и других деревянных конструкций, которые круглогодично находятся на открытом воздухе, так как им не страшно воздействие влаги, в том числе дождя, снега и прочих погодных явлений.Если же деревянные конструкции требуют срочного мелкого ремонта, то пользователям может помочь быстросохнущий клей на основе ПВА SOUDAL 64А. Время высыхания клея всего 20 минут. Клей 64А способен склеивать древесину мягких пород, фанеру, ДСП, ДВП и шпон, а также подходит для склеивания конструкционных соединений шип-паз. Еще можно использовать клей для дерева 62A от SOUDAL, однако его лучше не применять по древесине твердых пород, так как могут появиться пятна.www.soudal.ru