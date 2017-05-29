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Беларусь и Словения обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов
30.05.2017 15:13 — Новости Экономики | БелТА
Примож Шелиго и Владимир Макей. Фото МИД
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Словения обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов. Такая информация размещена на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.
Сегодня прошла встреча министра иностранных дел Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Словения в Беларуси по совместительству Приможем Шелиго.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-словенских отношений, реализацию совместных инвестиционных проектов, а также подготовку к очередному заседанию межправительственной белорусско-словенской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Его проведение запланировано на июнь 2017 года в Минске. Во время встречи Примож Шелиго передал Владимиру Макею приглашение посетить Словению с визитом.-0-
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Сегодня прошла встреча министра иностранных дел Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Словения в Беларуси по совместительству Приможем...
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