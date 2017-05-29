Примож Шелиго и Владимир Макей. Фото МИД

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Словения обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов. Такая информация размещена на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

Сегодня прошла встреча министра иностранных дел Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Словения в Беларуси по совместительству Приможем Шелиго.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-словенских отношений, реализацию совместных инвестиционных проектов, а также подготовку к очередному заседанию межправительственной белорусско-словенской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Его проведение запланировано на июнь 2017 года в Минске. Во время встречи Примож Шелиго передал Владимиру Макею приглашение посетить Словению с визитом.-0-