ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Словения обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов

30.05.2017 15:13 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь и Словения обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов
Примож Шелиго и Владимир Макей. Фото МИД

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Словения обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов. Такая информация размещена на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

Сегодня прошла встреча министра иностранных дел Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Словения в Беларуси по совместительству Приможем Шелиго.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-словенских отношений, реализацию совместных инвестиционных проектов, а также подготовку к очередному заседанию межправительственной белорусско-словенской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Его проведение запланировано на июнь 2017 года в Минске. Во время встречи Примож Шелиго передал Владимиру Макею приглашение посетить Словению с визитом.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня прошла встреча министра иностранных дел Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Словения в Беларуси по совместительству Приможем...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Директор Национального агентства по инвестициям и приватизации не продлила контракт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика