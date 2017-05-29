Кобяков о работе экономики в январе-апреле: результат есть, но надо стараться больше

Андрей Кобяков. Фото из архива

30 мая, Минск /Юлия Агеева - БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отмечает результативность работы экономики в январе-апреле 2017 года. Об этом он заявил сегодня на заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы несколько месяцев традиционно ежемесячно подводим итоги, намечаем меры и, в общем-то, определенную результативность имеем. Хотя надо стараться больше", - отметил Андрей Кобяков.

По его словам, итоги работы экономики в январе-апреле 2017 года известны уже почти две недели. "Было время их внимательно проанализировать и принять необходимые корректирующие меры, обеспечивающие устойчивый рост по каждой отрасли", - сказал премьер-министр.

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