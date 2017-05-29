Сардинские предприниматели обсудят возможности сотрудничества с белорусскими сельхозкомпаниями

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сардинские предприниматели обсудят возможности сотрудничества с белорусскими сельскохозяйственными компаниями. Как сообщил БЕЛТА почетный консул Республики Беларусь в Кальяри (Италия) Джузеппе Карбони, делегация Конфедерации сардинских компаний намерена в ходе визита в Беларусь 1-2 июня посетить несколько предприятий сельскохозяйственной отрасли.

Делегация предпринимателей Сардинии прибудет под руководством генерального секретаря конфедерации Стефано Мамели и состоит из представителей эногастрономических компаний: производителей вина, сыра, традиционного сардинского хлеба, оливкового масла, оливок, сладостей, типичной сардинской пасты и других деликатесов этого известного итальянского острова.

Предприниматели из 10 компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Беларусью, ознакомятся с торговыми представительствами Минска и посетят крупные торговые центры и сети продуктовых магазинов, где проведут несколько рабочих встреч.

Также 2 июня состоится визит в Научно-практический центр Национальной академии наук по продовольствию, где делегация ознакомится с правилами сертификации продуктов питания в Беларуси и с системой обеспечения качества в процессе производства пищевых продуктов. Планируется посещение некоторых компаний сельскохозяйственной отрасли для обмена опытом и обсуждения возможных путей дальнейшего сотрудничества.

Кроме того, 2 июня пройдет национальный праздник Итальянской Республики, по случаю которого будет организован традиционный прием, подготовленный посольством Италии.

Конфедерация сардинских компаний - региональная структура, которая представляет крупнейшую европейскую сеть компаний, предоставляющую услуги мелких компаний-производителей и ремесленников. Конфедерация с 1956 года поддерживает в развитии компании, которые хранят древние традиции ремесленников, но при этом используют в производстве инновации передовых технологий. Она действует на всей территории региона, обеспечивая поддержку и оказывая индивидуальные услуги предпринимателям и компаниям на всех этапах их деятельности: от разработки бизнес-идеи до ее реализации, от этапа финансирования до запуска, от этапа управления до позиционирования на рынке.-0-