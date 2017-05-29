|
В Viessmann создано решение для управления температурой в доме со смартфона
30.05.2017 12:04 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Мобильное приложение ViCare для смартфона стало сердцем новой универсальной системы ViCare Smart Climate, предназначенной для раздельного управления температурой в помещениях жилого дома. Новинка, разработанная специалистами компании Viessmann, была представлена на выставке ISH 2017 во Франкфурте. Она реализована на базе интеллектуального комнатного терморегулятора, централизованно управляющего водогрейным котлом, радиаторными термостатами и системами теплого пола. Пользователь может контролировать работу системы как с помощью самого терморегулятора, оснащенного жидкокристаллическим дисплеем, так и с помощью мобильного приложения ViCare, совместимого с любыми типами отопительного оборудования. Это значительно удобнее и возможно из любой точки в доме или удаленно.
ViCare позволяет программировать работу домашней системы отопления и для удобства пользователя включает несколько готовых предустановок для дней с разным распорядком. Их использование не только обеспечивает температурный комфорт, но и позволяет снизить расходы на отопление до 15 процентов.
Система проста в установке и управлении. Для ее работы необходимо оборудовать котел модулем интернет-связи Vitoconnect, который совместим со всеми типами современных бытовых отопительных агрегатов Viessmann. С котлом он соединяется с помощью оптоволоконного кабеля. На связи с модулем находится центральный терморегулятор системы, управляющий работой котла, радиаторных терморегуляторов и распределителей водяных теплых полов.
Температуру и влажность в каждом помещении контролируют климатические датчики размером со спичечный коробок. А пользователь управляет оборудованием со своего смартфона с помощью бесплатного мобильного приложения, доступного для скачивания в App Store и Google Play, объясняет руководитель продукт-менеджмента компании по СНГ Александр Севидов.
Приложение автоматически идентифицирует любой подключенный компонент отопительной системы оборудования. Помимо своей основной функции, оно в фоновом режиме контролирует режим работы отопительной установки и в случае возникновения неисправности информирует обслуживающую сервисную службу. Для активации этой опции пользователю нужно лишь сообщить системе свой адрес электронной почты.
Фактически ViCare Smart Climate стала реализацией концепции умного дома в части управления отопительной системой. Это новое решение Viessmann для частного дома, отвечающее стратегии компании, которая направлена на полную дигитализацию своих продуктов и сервисов. Для заказа в России система будет доступна в конце 2017 года.
Пресс-служба компании Viessmann
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мобильное приложение ViCare для смартфона стало сердцем новой универсальной системы ViCare Smart Climate, предназначенной для раздельного управления температурой в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии