В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Viessmann создано решение для управления температурой в доме со смартфона Мобильное приложение ViCare для смартфона стало сердцем новой универсальной системы ViCare Smart Climate, предназначенной для раздельного управления температурой в...

Мобильное приложение ViCare для смартфона стало сердцем новой универсальной системы ViCare Smart Climate, предназначенной для раздельного управления температурой в помещениях жилого дома. Новинка, разработанная специалистами компании Viessmann, была представлена на выставке ISH 2017 во Франкфурте. Она реализована на базе интеллектуального комнатного терморегулятора, централизованно управляющего водогрейным котлом, радиаторными термостатами и системами теплого пола. Пользователь может контролировать работу системы как с помощью самого терморегулятора, оснащенного жидкокристаллическим дисплеем, так и с помощью мобильного приложения ViCare, совместимого с любыми типами отопительного оборудования. Это значительно удобнее и возможно из любой точки в доме или удаленно.ViCare позволяет программировать работу домашней системы отопления и для удобства пользователя включает несколько готовых предустановок для дней с разным распорядком. Их использование не только обеспечивает температурный комфорт, но и позволяет снизить расходы на отопление до 15 процентов.Система проста в установке и управлении. Для ее работы необходимо оборудовать котел модулем интернет-связи Vitoconnect, который совместим со всеми типами современных бытовых отопительных агрегатов Viessmann. С котлом он соединяется с помощью оптоволоконного кабеля. На связи с модулем находится центральный терморегулятор системы, управляющий работой котла, радиаторных терморегуляторов и распределителей водяных теплых полов.Температуру и влажность в каждом помещении контролируют климатические датчики размером со спичечный коробок. А пользователь управляет оборудованием со своего смартфона с помощью бесплатного мобильного приложения, доступного для скачивания в App Store и Google Play, объясняет руководитель продукт-менеджмента компании по СНГ Александр Севидов.Приложение автоматически идентифицирует любой подключенный компонент отопительной системы оборудования. Помимо своей основной функции, оно в фоновом режиме контролирует режим работы отопительной установки и в случае возникновения неисправности информирует обслуживающую сервисную службу. Для активации этой опции пользователю нужно лишь сообщить системе свой адрес электронной почты.Фактически ViCare Smart Climate стала реализацией концепции умного дома в части управления отопительной системой. Это новое решение Viessmann для частного дома, отвечающее стратегии компании, которая направлена на полную дигитализацию своих продуктов и сервисов. Для заказа в России система будет доступна в конце 2017 года.Пресс-служба компании Viessmann