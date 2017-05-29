В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прошел первый форум Viessmann, посвященный инновациям Важнейшей темой будущего развития отопительной отрасли является фундаментальный переворот рынка энергетики и тренд к отопительным и климатическим системам на...

Важнейшей темой будущего развития отопительной отрасли является фундаментальный переворот рынка энергетики и тренд к отопительным и климатическим системам на базе электрической энергии. В ответ на вызов энергетической революции компания Viessmann 10 мая 2017 года провела первый форум об инновационных технических решениях, услугах и их внедрении. В форуме участвовало около 200 заинтересованных лиц, а открыл его Максимилиан Виссманн. В своей приветственной речи генеральный директор компании Йоахим Янссен обозначил требования к переходу на альтернативные источники энергии и дигитализацию как переворот столетия. Мы хотим поддержать наших партнеров в процессе преодоления этого переворота и вместе использовать новые шансы, подчеркнул Йоахим Янссен. Мартин Виссманн в своем докладе на форуме выделил 5 решающих факторов развития по пути дигитализации.Это высокая пропускная способность сети, легкий доступ в интернет, мобильные сервисы с высокой вычислительной способностью, услуги, основанные на облачных технологиях, а также использование искусственного интеллекта и больших данных. Теперь меняется сама форма инноваций. Вместо делать лучше теперь речь идет о делать по-другому.Что означает дигитальный переворот в компании, объяснил директор Viessmann по цифровым технологиям на трех примерах. Таковыми послужили презентация Viessmann на крупнейшей выставке ISH, построенная в форме диалога с клиентами и учета Customer Journey, ввод новых цифровых продуктов и сервисов, а также цифровая диверсификация в новых направлениях бизнеса.На форуме также освещались политические и экономические вопросы в связи с развитием инновационной отопительной техники. Присутствовал ряд приглашенных спикеров, как-то референт министерства охраны окружающей среды Андреа Фитц, Маркус Кауфманн от группы банков, профессор, доктор Норберт Фриш, Брауншвейгский технический университет, доктор Михаэль Бауер, Viessmann Werke GmbH & Co. KG.Во второй день делегаты форума смогли принять участие в рабочих группах по темам Электричество и отопление, Инновации в воздушно-водяных насосах, а также ViCare Smart Climate или цифровая помощь для завоевания клиентов и обработки заказов.Пресс-служба компании Viessmann