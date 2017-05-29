В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Смотрите конференцию Bentley CONNECTION 2017 в прямом эфире 31 мая 2017 года в центре Digital October в Москве глобальный поставщик комплексных программных решений для развития инфраструктуры Bentley Systems проведет конференцию Bentley...

31 мая 2017 года в центре Digital October в Москве глобальный поставщик комплексных программных решений для развития инфраструктуры Bentley Systems проведет конференцию Bentley CONNECTION. Если не сможете лично присутствовать на ключевом событии для профессионалов инфраструктурной отрасли, присоединяйтесь к веб-трансляции. Главной темой конференции Bentley CONNECTION в этом году является переход на цифровые технологии. Вы из первых уст узнаете о новых инструментах для повышения эффективности геодезических, проектных, строительных и эксплуатационных работ. На конференции будут работать две отраслевые секции, Проектирование, строительство и эксплуатация промышленных объектов и Проектирование, строительство и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры.Кроме того, на Конференции будет открыта технологическая выставка Bentley и партнеров разработчика в России и СНГ. Ее участники и гости смогут испытать продукты Bentley в деле на тест-драйвах и задать вопросы ведущим экспертам инфраструктурной области напрямую. Подключайтесь к онлайн-трансляции ( https://www.youtube.com/user/BentleySystemsRussia) конференции Bentley CONNECTION на YouTube 31 мая в 9:00 по Москве, чтобы не пропустить ничего интересного.Конференция начнется с приветствия Генерального директора Bentley Systems в России и СНГ Николая Дубовицкого, который расскажет о российских финалистах Международного конкурса инновационных проектов в области инфраструктуры Be Inspired 2016. Затем выступит старший вице-президент по программному обеспечению Bentley Systems Бупиндер Сингх. Он наглядно докажет, что переход на цифровые технологии в проектной и инженерной областях происходит прямо сейчас.Технический директор Bentley Systems Брайан Моура представит технологическую презентацию и расскажет о мировых трендах отрасли и свежих разработках компании. Олег Харченко, директор по продажам промышленных решений Bentley Systems, в своем докладе продемонстрирует, как цифровые технологии повышают эффективность проектирования, строительства и эксплуатации промышленных объектов.Консультант Bentley Сергей Найденов расскажет об организации коллективной работы и управлении инженерной информацией, а начальник технического департамента компании Ирисофт Инвест Кирилл Соловьев приведет пример автоматизации процессов согласования и утверждения проектной документации.Инженеры по приложениям Bentley Systems Андрей Шелехов и Евгений Уланов покажут в деле инструменты комплексного проектирования и информационного моделирования. А затем эксперты из института Союзхимпромпроект Айрат Исхаков и Андрей Данилов поделятся реальным опытом комплексного проектирования технологических установок.Генеральный директор компании Фотометр Ренат Ягудин расскажет, как быстро рассчитать объемы добычи ископаемых и определить запасы на складе готовой продукции с помощью беспилотников и фотограмметрии. А опытом эффективной обработки данных лазерного сканирования для анализа состояния дорожного полотна поделится Дмитрий Кукушкин из компании Геостройизыскания.Начальник службы надежности KBR East Николай Кудряшов и ведущий инженер по надежности той же компании Сергей Зайцев продемонстрируют результаты внедрения системы управления надежностью на Светлогорском целлюлозно-бумажном комбинате. Также в рамках майской конференции Bentley CONNECTION технический директор Bentley Systems Брайан Моура выступит с подробной презентацией об особенностях информационного моделирования линейно-протяженных объектов.Выступление Дениса Антошкина из компании ГИСвер Интегро будет посвящено мониторингу состояния автомобильных дорог по данным мобильного лазерного сканирования. Доктор экономических наук Виталий Миронюк вместе с инженером Bentley Олегом Витушкиным представят проект капитального ремонта автодороги с использованием технологий информационного моделирования. Тот же Олег Витушкин и его коллега, менеджер по работе с корпоративными клиентами Bentley Виктор Степанов, расскажут, как эффективно проектировать инженерные сети и находить оптимальное проектное решение.Станислав Васянин, менеджер по работе с ключевыми заказчиками Bentley Systems, и Максим Щепаков, начальник информационно-аналитического управления транспортного планирования ЦОДД Правительства города Москвы, поделятся полезным опытом автоматизации межведомственного согласования инженерных данных на примере проектов организации дорожного движения города Москвы. А о преимуществах использования 2D/3D-моделей на стройплощадке расскажет Сергей Должников, генеральный директор Экспертной инжиниринговой компании. Участие в конференции бесплатно. Регистрация обязательна.www.bentley.com