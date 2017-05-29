Кобяков о работе экономики в январе-апреле: результат есть, но надо стараться больше

Андрей Кобяков. Фото из архива

30 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отмечает результативность работы экономики в январе-апреле 2017 года. Об этом он заявил сегодня на заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы несколько месяцев традиционно ежемесячно подводим итоги, намечаем меры и, в общем-то, определенную результативность имеем. Хотя надо стараться больше", - отметил Андрей Кобяков.

По его словам, итоги работы экономики в январе-апреле известны уже почти две недели. "Было время их внимательно проанализировать и принять необходимые корректирующие меры, обеспечивающие устойчивый рост по каждой отрасли", - сказал премьер-министр.

Андрей Кобяков констатировал, что положительная динамика роста в экономике в апреле сохранилась. ВВП за четыре месяца составил 100,5%. В прогнозных параметрах находится инфляция - потребительские цены за апрель выросли на 0,7%, за четыре месяца - на 2,4%. "Имеем данные за первый квартал по внешней торговле, производительности труда, прямым иностранным инвестициям, финансовым показателям, заработной плате. Динамика по всем этим показателям положительная. В целом за первый квартал из семи важнейших параметров развития выполнены шесть", - подчеркнул он. Экспорт увеличился на 20,7%, положительное сальдо составило $192 млн, или 1,6% ВВП. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили $814 млн при задании $430 млн.

"Не выполнен только один показатель - по реальным располагаемым денежным доходам населения - 97,8% к уровню прошлого года. При этом реальная заработная плата за квартал по сравнению с первым кварталом 2016 года увеличилась на 1%. Этот прирост заработной платы полностью обеспечен приростом производительности труда", - подчеркнул руководитель правительства. По его словам, отставание показателей по доходам населения кроется прежде всего в снижении доходов на кредитно-депозитном рынке из-за снижения ставок по депозитам.-0-