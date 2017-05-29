30 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Средняя ставка по новым кредитам в апреле составила 15,5%. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Более доступными стали кредиты. Средняя процентная ставка по новым кредитам в апреле 2017 года снизилась до 15,5% годовых, что ниже, чем в декабре 2016 года на 5 процентных пунктов", - отметил Андрей Кобяков.

Однако, по его словам, на практике острота проблемы дорогих кредитов, прежде всего по старым кредитным линиям, для реального сектора сохраняется. "Прошу Минэкономики доложить результаты и наработанные предложения, как решить проблемы старых (дорогих) долгов, обеспечить оборотными средствами предприятия под востребованные на рынке объемы производства. В этом же ключе, с учетом проблемных вопросов (дорогие кредиты, недостаток свободного залогового имущества для обеспечения всей необходимой для производства суммы кредита) прошу Минфин также высказать свою позицию по возможному участию страховых компаний в снижении рисков и улучшении условий кредитования. Но следует понимать, что речь может идти только под конкретные контракты и гарантированную выручку", - заявил премьер-министр.

Андрей Кобяков констатировал, что работа экономики по отраслям в январе-апреле показала положительные результаты. "Растет промышленное производство - на 5,4%. Наибольший темп роста отмечается в химическом производстве деревообработки, производстве машинного оборудования, металлургии. Всего в обрабатывающей промышленности 11 из 13 секций демонстрируют рост. При этом продукция продается - запасы готовой продукции не растут и находятся в пределах норматива", - сказал он.

Улучшены финансово-экономические показатели предприятий. Приросло и сельскохозяйственное производство.

"Один из чувствительных вопросов в контексте регионального развития - выполнение задачи по созданию новых рабочих мест. Задание по матрице ключевых показателей практически всеми выполняется. Но проблемы эффективной занятости не решены. На рынке труда сохраняется дисбаланс. За первые четыре месяца на 7,6 тыс. человек уволено больше, чем принято на работу. Только за 2016 год (без учета выбывших по естественным причинам) выбыло более 35 тыс. человек", - констатировал Андрей Кобяков.

В начале апреля премьер-министр поручал губернаторам детально разобраться в этом вопросе, установить конкретные причины, оказывающие влияние на снижение занятых в регионе. "К сожалению, судя по имеющейся информации, на местах так и не разобрались, где эти люди, нет глубокого погружения в эту проблему", - сообщил руководитель правительства. Он попросил министра труда и социальной защиты Ирину Костевич дать реальную оценку ситуации, какие рабочие места создаются и какие проблемы остаются нерешенными, а также внести эффективные предложения по организации этой работы.-0-