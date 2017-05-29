В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ALPHA3 получил Danish Design Award В понедельник, 8 мая 2017 года, на мероприятии в Industriens Hus в Копенгагене Его Королевское Высочество Наследный Принц Фредерик вручил датским компаниям, создающим...

В понедельник, 8 мая 2017 года, на мероприятии в Industriens Hus в Копенгагене Его Королевское Высочество Наследный Принц Фредерик вручил датским компаниям, создающим передовые дизайн-решения, 13 наград разных категорий. Общественные, бизнес-награды, индивидуальные и специальные награды. Циркуляционный насос ALPHA3 от Grundfos поразил жюри конкурса и удостоился звания впечатляющего инструмента. Премия Danish Design Award демонстрирует ценность и влияние дизайна в Дании. Ее основная цель в том, чтобы вдохновлять и поощрять компании, решения которых ориентированы на общество. Концерн Grundfos получил награду за циркуляционный насос ALPHA3 в категории Экономия средств, Save money. Комплект для балансировки систем отопления, состоящий из насоса, модуля связи Alpha Reader и программного приложения Grundfos Go Balance, упрощает процесс и повышает эффективность регулировки систем отопления.Сама процедура балансировки гарантирует снижение энергопотребления и обеспечивает большую экономию конечным пользователям. Новый насос находится на более высоком технологическом уровне и дает специалисту по монтажу новый функциональный инструмент, а конечному пользователю возможность контроля и регулировки ресурсопотребления. Это отличный пример инноваций, ориентированных на пользователя. ALPHA3 является шагом вперед по сравнению с другими существующими энергосберегающими решениями. Это низкое энергопотребление, меньшие счета за коммунальные услуги и улучшенный микроклимат, говорится в заключении выбора ALPHA3 жюри.Награда свидетельствует о том, что мы на правильном пути в разработке цифровых решений, ориентированных на конечных потребителей. Я надеюсь, что она послужит мотивацией для продолжения наших исследований и концентрации всех сил в работе над данном направлении, комментирует Карстен Фрилев, менеджер по развитию глобальных программ и проектов, Grundfos.www.grundfos.com