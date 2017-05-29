В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так WorldSkills Russia в десятилетней перспективе может сформировать в России экосистему строителей нового образца Стратегически мыслящему бизнесу по пути с движением WorldSkills Russia. Об этом заявил вице-президент Корпорации ТехноНИКОЛЬ Евгений Войлов на круглом столе Партнерские...

Стратегически мыслящему бизнесу по пути с движением WorldSkills Russia. Об этом заявил вице-президент Корпорации ТехноНИКОЛЬ Евгений Войлов на круглом столе Партнерские отношения с WorldSkills Russia как точка роста кадрового потенциала. В своем выступлении в рамках деловой программы финала V национального чемпионата Молодые профессионалы 2017 он поделился опытом компании по развитию компетенций строительного направления. По словам Евгения Войлова, один из крупнейших международных производителей надежных и эффективных строительных материалов рассматривает движение WorldSkills Russia как эффективный инструмент развития строительной отрасли. Компания инициировала включение в программу чемпионатов двух компетенций, Кровельные работы, в этом году она вошла в число основных, и Каркасное домостроение, впервые представлена в презентационном формате.В основе конкурсных заданий работа с прогрессивными материалами и технологиями. Их освоение специалистами может существенно повысить качество реализации строительных проектов. Так, современные материалы позволяют обеспечить долговечность и надежность кровли на весь период между капитальными ремонтами. Но, отмечает Евгений Войлов, без сомнений давать столь долгосрочную гарантию производителя можно при уверенности в высоком профессионализме кровельщиков, их умении работать с новыми материалами.Компетенция Каркасное домостроение направлена на повышение мастерства строителей частных домов. В основу конкурсных заданий легки стандарты возведения доступных по цене, долговечных и энергоэффективных коттеджей по системе ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ. Эксперты уже называют технологию новым словом в загородном домостроении России, а первые построенные по ней дома стали победителями таких престижных конкурсов, как II конкурс Минэнерго ENES, Конкурс инновационных проектов НОПРИЗ-2016 и Красивые деревянные дома 2017.Спрос на загородные дома в России стабильно растет, и навыки, полученные ребятами в ходе подготовки и участия в соревнованиях по компетенции Каркасное домостроение, могут стать началом собственного бизнеса. Он не требует высоких первоначальных вложений, наличия тяжелой спецтехники, дорогостоящего инструмента. Благодаря развитию этой компетенции уже после выхода из образовательной организации молодые люди смогут формировать собственные бригады и достойно зарабатывать, строя качественно и быстро комфортные дома.Ежегодно благодаря разработкам собственных научных центров ТехноНИКОЛЬ выводит на рынок около 15 новых продуктов. Инновации позволяют делать строительные процессы менее трудоемкими и материалозатратными, а объекты более надежными, долговечными и энергоэффективными. Но непременным для этого условием является наличие соответствующих компетенций у специалистов, рассказал Евгений Войлов. Наша компания активно инвестирует в образование.На сегодняшний день в мире действует уже 18 учебных центров ТехноНИКОЛЬ, ежегодно обучение в них проходит около 40 тысяч человек. Мы понимаем, что именно эти инвестиции во многом позволяют нам оставаться одним из мировых лидеров в своем направлении. Задачи движения WorldSkills Russia созвучны интересам нашей компании. И в перспективе совместные инициативы могут способствовать созданию экосистемы высококвалифицированных строителей в нашей стране.www.tn.ru