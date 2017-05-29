В Гродно начали строить центр традиционной китайской медицины

Центр традиционной китайской медицины появится на территории бывшей детской поликлиники на улице Доватора в пустующих помещениях площадью около 500 кв.м. Планируется, что в центре будут оказывать амбулаторно-поликлиническую медпомощь и вести специализированную врачебную практику.



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«На объекте начались строительные работы, инвестор начал финансирование реконструкции, поэтому строительство будет активно набирать обороты. Параллельно проходят необходимые процедуры с документацией специалисты из Китая, которые будут работать в этом центре. Реконструкцию планируется завершить в октябре, а затем в ближайшее время открыть объект для посетителей», — сообщил начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак.

Жителям Гродно и другим пациентам станут доступны иглорефлексотерапия, физиотерапия и водолечение, китайский массаж и йога. Рассматривается также вопрос о том, чтобы в оставшихся помещениях бывшей поликлиники открыть детское отделение медицинской реабилитации. Проект по созданию Центра традиционной китайской медицины в Гродно был зарегистрирован в конце мая 2016 года, его реализует больница традиционной китайской медицины провинции Ганьсу.