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Увеличена доля Беларуси в уставном фонде Белагропромбанка

30.05.2017 17:51 — Новости Экономики | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Увеличена доля Беларуси в уставном фонде ОАО "Белагропромбанк", сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

В соответствии с указом №155 от 11 мая "Об открытых акционерных обществах "Белагропромбанк" и "Агентство по управлению активами" увеличен размер уставного фонда банка на сумму Br427,98 млн и совершена сделка по отчуждению акций банка в собственность Беларуси на сумму Br102,4 млн.

Новый размер уставного фонда Белагропромбанка составил Br1,2 млрд и превысил $664,28 млн. Соответствующие изменения в устав банка зарегистрированы Национальным банком 26 мая. По итогам совершенной сделки и увеличения уставного фонда банка доля Беларуси в уставном фонде банка составляет 91,34%.

ОАО "Белагропромбанк" входит в группу ведущих кредитно-финансовых организаций Беларуси, является уполномоченным банком правительства по обслуживанию государственных программ поддержки агропромышленного комплекса. Занимает лидирующие позиции среди банков по величине уставного фонда и нормативного капитала.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В соответствии с указом №155 от 11 мая "Об открытых акционерных обществах "Белагропромбанк" и "Агентство по управлению активами" увеличен размер уставного фонда...

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