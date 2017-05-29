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Нагрузка на учителей, акции протеста, улица Быкова. "Говори правду" встретились с замглавы Минска

30.05.2017 17:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Появление в Минске улиц Быкова, Буравкина и Бородулина, более либеральный порядок проведения акций протеста и уменьшение объема бумажной работы для учителей обсуждали на встрече с замглавы Мингорисполкома Игорем Юркевичем лидеры «Говори правду» Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев. Об итогах 40-минутной встречи с чиновником Дмитриев рассказал TUT.BY.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Политики предложили Юркевичу, чтобы в Минске был утвержден список мест, запрещенных для массовых мероприятий, и чтобы во всех остальных местах разрешения на акции давались. Такой порядок действует во время избирательных кампаний.

— Ответ — очень сложно было пойти таким путем. Мы спросили — почему? На выборах же ничего страшного не случается. Короткевич даже сказала, что 25 марта они прекрасно продемонстрировали, что у города и милиции сил для обеспечения правопорядка более, чем достаточно. Они сказали, что это рассмотрят, что диалог с партиями возможен, но надо думать про формат.

По словам Дмитриева, Юркевич подчеркнул, что для минских властей важна безопасность — как участников акции, так и тех, кто находится рядом.

— Мы также сказали, что задача массовых акций — привлечь внимание, а не собрать сторонников. Важно, чтобы акции проходили там, где они могут привлечь это внимание. Мне кажется, это встретили с пониманием, что — да, в местах, где сегодня разрешают, это сложно реализовать. Но понятно, что решений в рамках нашей сегодняшней встречи приниматься не будет.

В вопросе о том, что в Минске должны быть улицы Быкова, Бородулина и Буравкина, чиновники согласились с политиками, сказал Дмитриев.

— Была дискуссия, где эти улицы должны возникнуть: в центре с переименованием старых улиц или в новых микрорайонах. Было сказано, что этот вопрос будет обсуждаться на комиссиях. Но по моему общему ощущению, склоняются к тому, чтобы эти улицы появлялись в районах новой застройки. Мы, «Говори правду», учитывая, что мы собрали сто тысяч подписей за улицу Быкова, конечно, считаем, что эти имена должны быть в центре Минска.

Еще одна тема, где взгляды чиновников и политиков сошлись, — административная нагрузка на учителей. Лидеры «Говори правду» предложили «жестко закрепить перечень документов, который должен заполнять учитель», сказал Дмитриев.

— Замглавы исполкома согласился, что административная нагрузка на учителей чрезмерная, и сказал, что они со стороны города тоже будут вносить свои предложения, как ее снизить.

С обсуждаения этого последнего вопроса, рассказал Дмитриев, «Говори правду» начала кампанию «по дебюрократизации страны». В ее рамках активисты планируют «собирать примеры ненужных процедур и документов, излишнего контроля, бессмысленных справок во всех сферах общественной жизни, разрабатывать предложения по их упрощению или полной отмене, выстраивать диалог с властью, чтобы они были приняты».

Напомним, 16 мая «Говори правду» после семи лет неудачных попыток была зарегистрирована Минюстом.

 
Теги: Минск
 
 
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Андрея Дмитриева и Татьяну Короткевич принял замглавы Мингорисполкома Игорь Юркевич.

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