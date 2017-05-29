Беларусь и Литва активизируют сотрудничество в сферах туризма, транспорта, инвестиций и финансов

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Беларуси Владимир Зиновский принимает участие в 13-м Белорусско-литовском экономическом форуме, сообщили БЕЛТА в отделе связей с общественностью Минэкономики.

Визит министра экономики Владимира Зиновского в Каунас для участия в 13-м Белорусско-литовском экономическом форуме проходит 30-31 мая. Мероприятие посвящено вопросам сотрудничества Беларуси и Литвы в сферах энергоэффективности, туризма, транспорта и логистики, а также инвестиций и финансов. В форуме также принимают участие представители руководства органов государственного управления Беларуси и Литвы и деловых кругов двух стран.

Владимир Зиновский выступил с приветственным словом на церемонии открытия форума. Программой мероприятия запланирован ряд встреч, среди них встреча с министром хозяйства Литвы Миндаугасом Синкявичюсом, министром транспорта и коммуникаций Литвы Рокасом Масюлисом, президентом Конфедерации промышленников Литвы Робертасом Даргизом для обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия.

"Проведение данного масштабного мероприятия послужит дальнейшей активизации двусторонних отношений, обмену опытом по вышеуказанным направлениям, демонстрации инвестиционного потенциала страны, укреплению имиджа Беларуси как надежного партнера, а также расширению и поиску новых деловых контактов между представителями деловых кругов Беларуси и Литвы для дальнейшего привлечения литовских инвестиций в белорусскую экономику", - подчеркнули в министерстве.-0-