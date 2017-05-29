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Правительственная группа во главе с Матюшевским примет участие в Петербургском экономическом форуме

30.05.2017 19:32 — Новости Экономики | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительственная группа во главе с первым заместителем премьер-министра Василием Матюшевским примет участие в ХXI Петербургском международном экономическом форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Представители правительства и бизнеса Беларуси традиционно принимают участие в Петербургском международном экономическом форуме. В текущем году в мероприятиях форума примет участие правительственная группа во главе с первым заместителем премьер-министра Василием Матюшевским", - рассказали в пресс-службе.

Программа ПМЭФ включает в себя проведение сессии БРИКС и форума "Деловой двадцатки" по международной торговле и инвестициям, Российско-индийского форума руководителей компаний, традиционного саммита глав энергетических компаний, бизнес-диалогов "Россия - США", "Россия - Франция", "Россия - Латинская Америка", "Россия - Швейцария", "Россия - Япония", "Россия - Африка" и других. Дискуссии развернутся по пяти основным направлениям: "Динамика глобальной экономики", "Формируя повестку российской экономики", "Технологии, меняющие реальность", "Человеческий капитал как ключевой вектор развития", "Беседы о будущем".

На ПМЭФ также будет организована национальная экспозиция Беларуси. Посетить экспозицию можно будет с 1 по 3 июня на площадке КВЦ "Экспофорум". Ее общая площадь составляет 60 кв. м во внутреннем павильоне H. На коллективном стенде Беларуси будут представлены ведущие предприятия нефтехимического сектора и организации транспортной, медицинской и фармацевтической сфер, которые продемонстрируют экспортно ориентированные виды продукции и услуг в форме интерактивных презентаций, а также представят перспективные инвестиционные проекты.

Концерн "Белнефтехим" будет представлен 7 подведомственными организациями: ОАО "Гомельский химический завод", ОАО "Белшина", ОАО "Могилевхимволокно", ОАО "СветлогорскХимволокно", ОАО "ПолоцкСтекловолокно", ОАО "Гродно Азот", ООО "Белнефтехим-РОС" (торговая организация концерна в России). Фармацевтический блок будет представлен 3 предприятиями: РУП "Белмедпрепараты", ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов", УП "Минскинтеркапс". Научные разработки и инвестпроекты в области кардиологии и кардиохирургии продемонстрирует ГУ "Республиканский научно-практический центр "Кардиология". Транспортно-логистический потенциал страны представит Министерство транспорта и коммуникаций. Национальный центр маркетинга Беларуси презентует комплекс информационных, маркетинговых и консалтинговых услуг для содействия белорусским компаниям в поиске зарубежных партнеров.

Петербургский международный экономический форум - главный ежегодный экономический саммит России и других стран СНГ. Форум проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. С 2006 года форум проводится под патронажем президента Российской Федерации. Петербургский международный экономический форум ежегодно собирает более 5 тыс. участников, в числе которых главы государств и правительств, представители бизнеса и власти, эксперты, ученые и общественные деятели со всего мира.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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