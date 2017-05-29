30 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) установила ввозные пошлины на соки, часы, холодильники, моторные транспортные средства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Решением Коллегии ЕЭК установлены ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза на ряд товаров (отдельные виды концентрированных фруктовых соков, моторных транспортных средств, наручных часов, а также холодильное и морозильное оборудование, парикмахерские кресла и их части, всего 11 тарифных линий)", - проинформировали в пресс-службе.

Таким образом, выполнены обязательства Российской Федерации перед Всемирной торговой организацией.

"Комбинированный формат ставок пошлин будет действовать до 31 декабря 2017 года, - отметили в ЕЭК. - При этом размер адвалорной составляющей ставок ввозных таможенных пошлин соответствует конечной связанной ставке пошлины в ВТО".

Данное решение Коллегии ЕЭК вступит в силу с 1 сентября.-0-