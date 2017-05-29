ЕЭК определила условия ввоза в ЕАЭС генетического материала

30 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия определила условия ввоза в Евразийский экономический союз генетического материала. Соответствующие изменения в единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования внесены сегодня Коллегией ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"В тексте появилась глава, определяющая условия ввоза на территорию ЕАЭС и перемещение между государствами-членами генетического материала, - отметили в ЕЭК. - Кроме того, указаны требования и определена форма соответствующего ветеринарного сертификата".

В пресс-службе подчеркнули, что принятое решение будет способствовать возрождению селекционно-племенной работы и репродуктологии, в том числе в служебном собаководстве, и упорядочит работу ветеринарных клиник.-0-