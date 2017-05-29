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ЕЭК определила условия ввоза в ЕАЭС генетического материала

30.05.2017 19:53 — Новости Экономики | БелТА  
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30 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия определила условия ввоза в Евразийский экономический союз генетического материала. Соответствующие изменения в единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования внесены сегодня Коллегией ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"В тексте появилась глава, определяющая условия ввоза на территорию ЕАЭС и перемещение между государствами-членами генетического материала, - отметили в ЕЭК. - Кроме того, указаны требования и определена форма соответствующего ветеринарного сертификата".

В пресс-службе подчеркнули, что принятое решение будет способствовать возрождению селекционно-племенной работы и репродуктологии, в том числе в служебном собаководстве, и упорядочит работу ветеринарных клиник.-0-

 
 
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"В тексте появилась глава, определяющая условия ввоза на территорию ЕАЭС и перемещение между государствами-членами генетического материала, - отметили в ЕЭК. -...

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