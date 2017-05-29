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ЕЭК готовит к запуску систему межгосударственного электронного документооборота

30.05.2017 20:10 — Новости Экономики | БелТА  
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ЕЭК готовит к запуску систему межгосударственного электронного документооборота

30 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия готовит к запуску систему межгосударственного электронного документооборота, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Сегодня на заседании Коллегии ЕЭК обсуждались вопросы, связанные с созданием такой системы. В частности, утверждена модель угроз безопасности информации, позволяющая выявить ключевые риски для единой информационной системы Евразийского экономического союза и создать удостоверяющий центр ЕЭК.

"Принятое решение - еще один шаг к завершению подготовки запуска в опытную эксплуатацию пилотного проекта по обеспечению межгосударственного электронного документооборота уполномоченных органов государств - членов союза и комиссии с использованием сервисов доверенной третьей стороны, обеспечивающих механизм взаимного признания электронной цифровой подписи", - подчеркнули в пресс-службе.

Первые тестовые испытания системы межгосударственного электронного документооборота проведены и уже дали положительные результаты, сообщили в ЕЭК.

"Реализация пилота в документообороте G2G является важным этапом в организации юридически значимого трансграничного документооборота, - отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. - На следующем этапе планируется реализовать процедуры электронного взаимодействия бизнеса с госорганами".-0-

 
 
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В частности, утверждена модель угроз безопасности информации, позволяющая выявить ключевые риски для единой информационной системы Евразийского экономического...

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