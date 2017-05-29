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Коллегия ЕЭК одобрила программу сотрудничества с ЭСКАТО ООН

30.05.2017 20:31 — Новости Экономики | БелТА  
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30 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила программу сотрудничества с Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Согласно документу, взаимодействие сторон будет идти по 10 направлениям, включая макроэкономическую политику, торговлю, инвестиции и поддержку предпринимательской деятельности, транспорт, энергетику, статистику, информационные технологии, трудовую миграцию.

"Взаимодействие по этим вопросам будет способствовать устойчивому развитию стран евразийского региона в условиях финансовой нестабильности, волатильности цен и обменных курсов международных валют, обеспечению эффективного использования транзитного и логистического потенциала, упрощению таможенного транзита при железнодорожных и автодорожных перевозках", - отметили в ЕЭК.-0-

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Согласно документу, взаимодействие сторон будет идти по 10 направлениям, включая макроэкономическую политику, торговлю, инвестиции и поддержку...

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