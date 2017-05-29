Коллегия ЕЭК одобрила программу сотрудничества с ЭСКАТО ООН

30 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила программу сотрудничества с Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Согласно документу, взаимодействие сторон будет идти по 10 направлениям, включая макроэкономическую политику, торговлю, инвестиции и поддержку предпринимательской деятельности, транспорт, энергетику, статистику, информационные технологии, трудовую миграцию.

"Взаимодействие по этим вопросам будет способствовать устойчивому развитию стран евразийского региона в условиях финансовой нестабильности, волатильности цен и обменных курсов международных валют, обеспечению эффективного использования транзитного и логистического потенциала, упрощению таможенного транзита при железнодорожных и автодорожных перевозках", - отметили в ЕЭК.-0-