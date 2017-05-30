Как наука: молоко и что с ним происходит в Беларуси

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Беларусь входит в пятерку мировых лидеров — экспортеров молокопродуктов: ее удельный вес в мировой торговле молочной продукцией достигает 4-5%. Вместе с Австралией Беларусь делит третье место в списке крупнейших стран — экспортеров сливочного масла, что составляет 10% объема мирового экспорта. В сегменте поставок сыров и сухого обезжиренного молока страна занимает пятую позицию в мире.



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Исследования молока в Беларуси ведутся в Академии наук, при этом ученые не всегда оказываются довольны ситуацией в сельскохозяйственной отрасли.

"В сельскохозяйственных организациях обычно контролируются такие показатели, как жирность, механическая загрязненность, температура, плотность молока. В то же время не все сельхозпроизводители имеют измерительное оборудование, позволяющее выполнять необходимые анализы, что затрудняет возможность своевременного контроля, предупреждения и исключения причин и источников снижения качества молока", – считают ученые Института системных исследований в АПК НАН Беларуси.

Молоко – какое?

Молоко для переработки могут получать из нескольких видов сырья: из цельного молока, обезжиренного, нормализованного и из их смесей. Каталог разработок РУП "Научно-практический центр НАН по продовольствию" насчитывает несколько десятков позиций, от простого пастеризованного молока до пудингов.



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Как выяснил Sputnik в Беларуси производством молока занимается 51 предприятие.

На белорусские предприятия обычно поступает молоко 3,3-3,6% жирности. Там оно проходит нормализацию – по белку и (или) по жирности. Если нужно получить молоко более высокого процента жирности, в него добавляют сливки, которые сняли во время процесса обезжиривания молока.

Наномолоко: кому это нужно

В Горках три года назад начала работу линия по производству ультрасовременных продуктов питания. Побочный продукт производства сыра, который выпускают на Горецком предприятии – сыворотка. После фильтрации ультрамолочной сыворотки происходит ее разделение на сывороточные белки и пермеат.

Выделенный сывороточный белок – компонент наномолока. С ним хорошо знакомы поклонники спорта, а также страдающие ожирением люди. Это один из лучших на сегодняшний день протеинов, который употребляется как для роста мышц, так и для сжигания жира. Две упаковки такого продукта удовлетворяют суточную потребность человека в белке. К тому же этот протеин усваивается в организме гораздо лучше, чем казеин – аналогичный белок из обычного молока.

Что с рынком

Беларусь производит 7 миллионов тонн молока в год. Производство молока на одного жителя в 2,5 раза превышает потребность – большая часть продукции идет на экспорт.

Молоко – востребованный в мире продукт. Среднедушевое потребление молока в мире составило в 2014 году 110,7 килограмма. До 2025 года оно будет расти со среднегодовым темпом 2,2%. Кстати, наибольшее внимание стоит обратить на рынки развивающихся стран – там потребление будет увеличиваться со средним темпом 3% в год, а в развитых странах рост составит 0,9%.

А чтобы повысить качество белорусской продукции, эксперты советуют обратить внимания на стада – заняться техническим переоснащением ферм, внедрить более прогрессивную систему беспривязного содержания молочного стада, улучшить кормовые рационы и совершенствовать генетический потенциал. До сих пор, несмотря на высокие итоговые показатели, уровень надоев почти вдвое ниже, чем в Европе: средний удой с головы скота в Беларуси – 4,7 тонны в год, в ЕС – 8,5 тонны в год.

Что думают о белорусском молоке иностранцы

В апреле в Минске прошел форум "Беларусь молочная". Участники имели возможность ознакомиться практически со всем спектром молочной продукции Беларуси, и хотя большинство остались довольны уровнем, звучала и критика. Так, Ингермэр Хедин, аналитик по пищевым продуктам и питанию Euromonitor International считает, что многие белорусские продукты содержат большое количество сахара и жира.

"На это обязательно следует обратить внимание. Сейчас в Европе наблюдается тенденция к употреблению полезных продуктов, с содержанием полезных веществ, а также удобных в потреблении — например, на ходу. И, конечно, это экологически чистая упаковка" – подчеркнул эксперт.

А вот эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максим Фастеев уверен, что у белорусского молочного рынка большие перспективы, и прогнозы по выпуску молока в Беларуси совпадают с мировой динамикой.