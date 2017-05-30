В сделке по продаже отеля у цирка нашлись проблемные места

Опять возникли сложности с заверешением строительства многострадального гостиничного комплекса рядом с цирком в Минске. По информации TUT.BY, стороны не могут финализировать сделку, принципиальное решение о которой было достигнуто на высоком уровне несколько месяцев назад.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, многофункциональный комплекс с элитным отелем возле цирка начинала возводить компания «Элит Эстейт», которая является дочерним предприятием группы компаний «Трайпл». Объект планировали сдать еще к 1 мая 2014 года, к старту чемпионата мира по хоккею. Но строительство затормозилось. А в прошлом году и вовсе встало ввиду финансовых проблем заказчика вкупе с задержанием хозяина «Трайпла» Юрия Чижа.

В начале года стало известно, что компанией, которая все-таки согласилась достроить отель, известный в народе как не-Kempinski, стала строительная «дочка» крупнейшего банка России «Сбербанк капитал», которая занимается реализацией проблемных активов банка. Договоренность о этом была достигнута во время встречи Александра Лукашенко и президента Сбербанка РФ Германа Грефа. 10 апреля Лукашенко своим указом № 110 утвердил условия завершения строительства объекта.

Однако уже полтора месяца стороны не могут выработать общие подходы. По словам собеседников TUT.BY, Юрий Чиж якобы отказался подписывать документы по сделке о продаже гостиницы у цирка, так как покупатели потребовали подписать обязательство о погашении всех неучтенных долгов по данной стройке. По их словам, бывший партнер Чижа бизнесмен Алексей Олексин отказался прощать займы, которые выделил под этот проект. Якобы с ним не был согласован проект указа. Российские акционеры «Трайпла» брать на себя обязательства по данной стройке тоже отказались. Ранее TUT.BY сообщал, что по итогам аудиторского заключения за 2016 год, над «Трайплом» нависла угроза банкротства. Долги структур Чиж оцениваются в 300 млн долларов. Это будет удар по госбанкам и БПС-Сбербанку, считают собеседники.

«Это сложная многоступенчатая сделка. В развитие указа № 110 должен быть подписан целый ряд юридически обязывающих документов. Сделка подразумевает предоставление ряда гарантий. Есть проблемные места и обстоятельства, которые обсуждаются в ходе переговоров. Сейчас работают консультанты. Мы надеемся, что все документы в ближайшее время будут подписаны», — сказал источник, близкий к одной из сторон сделки.

Профильный чиновник отметил, что указом предоставлены «беспрецедентные преференции» для завершения этого проекта. «Учтены интересы банков, чтобы они не пострадали. Предоставлены льготы новому собственнику. От мнения [Чижа] там вообще ничего не должно зависеть», — считает он.

Указом № 110 в очередной раз продлены сроки завершения строительства комплекса возле цирка (до 2020 года) и утверждены условия продажи комплекса за 1,99 рубля. Были подкорректированы условия «прощения» тремя банками, БПС-Сбербанком, Белинвестбанком и Банк ВТБ (Беларусь) долгов по кредитам. В придачу офшорная компания «Ред­каст Групп ЛТД» (Британские Виргинские Острова) простила долг «Элит Эстейту» и освобождается от уплаты налога на доходы в части дохода по займу.

Интересно, что все споры, разногласия и требования, вытекающие из инвестиционного договора, а также связанные с ним, согласно документа подлежат рассмотрению и окончательному урегулированию в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате России. При этом в случае возникновения разбирательств в результате неисполнения, ненадлежащего ис­полнения Республикой Беларусь принятых на себя обязательств белорусские власти не будут заявлять требования об освобождении себя от таких разбирательств и исполнения принятых решений по ним и обязуется считать отношения сторон по данному инвестиционному договору частными и коммерческими, а не публичными. Иными словами, страна отказывается от права пользоваться государственной неприкосновенностью (иммунитетом) в случае конф­ликта со своим партнером.

Алексей Олексин отказался от комментариев. Связаться с Юрием Чижом не удалось. В банках ход переговоров не комментируют.