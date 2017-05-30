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В Бресте готовится к запуску завод, который будет ежегодно выпускать продукции на 5 млн долларов

31.05.2017 09:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Здание нового брестского завода по производству светодиодов практически готово. Со дня на день поступит оборудование, сообщает телеканал ОНТ.

Видео: ОНТ

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Завод строят с привлечением китайских и российских инвестиций, а вот работать здесь будут исключительно белорусские специалисты — около 100 человек. Ежегодно будут производить продукции на пять миллионов долларов. Большая часть пойдет на экспорт: в Италию, Испанию, Германию и Россию.

У Брестской области налажены тесные экономические контакты с тремя китайскими провинциями — Хубэй, Аньхой и Хэнань. О необходимости развивать, в том числе, региональное сотрудничество говорили в мае на полях саммита «Один пояс — один путь». Китай готов инвестировать миллиард долларов в завершение модернизации предприятий белорусской нефтепереработки, помочь в строительстве социального жилья. Еще одним позитивным сигналом для деловых кругов двух стран может стать введение безвизового режима до 30 дней. Сейчас Минск и Пекин прорабатывают такую возможность.

 
Теги: Минск
 
 
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Большая часть продукции пойдет на экспорт: в Италию, Испанию, Германию и Россию.

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