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"Белкоммунмаш" рассчитывает поставить в Белград около 60 электробусов
31.05.2017 10:33 — Новости Экономики | БелТА
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белкоммунмаш" рассчитывает поставить в Белград около 60 электробусов, сообщил на пресс-конференции председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук, передает корреспондент БЕЛТА.
В столицу Сербии поставлен один электробус для опытной эксплуатации, по итогам которой будет рассматриваться вопрос о поставке крупной партии белорусской городской техники.
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В столицу Сербии поставлен один электробус для опытной эксплуатации, по итогам которой будет рассматриваться вопрос о поставке крупной партии белорусской...
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