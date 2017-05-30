ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Закревский и генсек Энергетической хартии обсудили доступ Беларуси на энергетические рынки ЕС

31.05.2017 10:47 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

31 мая, Ашхабад /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский провел в Ашхабаде переговоры с генеральным секретарем Международной энергетической хартии Урбаном Руснаком, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча прошла на полях Ашхабадского форума Международной энергетической хартии "На пути к многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоресурсов", ставшим 30-31 мая главным событием в туркменской столице и привлекшим большое внимание мирового энергетического сообщества. На переговорах Вадима Закревского с Урбаном Руснаком основное внимание было уделено подготовке многостороннего рамочного соглашения по транзиту энергоресурсов. Достигнута договоренность, что секретариат Энергетической хартии направит проект соглашения в Евразийскую экономическую комиссию, поскольку документ затрагивает интересы добывающих, потребляющих и транзитных стран энергоресурсов членов ЕАЭС.

Кроме того, замминистра энергетики акцентировал внимание на важность доступа Беларуси на рынки Евросоюза в плане возможности экспорта электроэнергии в страны ЕС. "Беларусь намерена участвовать в энергетическом рынке Европейского союза, используя в том числе платформу Энергетической хартии", - подчеркнул Вадим Закревский.

Замминистра в беседе с корреспондентом БЕЛТА выразил мнение, что участие Беларуси в подобных Ашхабадскому форуму мероприятиях способствует усилению позиций страны на евроазиатской энергетической платформе, где имеется огромный потенциал для сотрудничества, и также позволяет обратить внимание на Беларусь как надежного партнера по транзиту энергоресурсов. Он также отметил масштабность Ашхабадского форума, где широко обсуждаются направления перспективного многостороннего рамочного соглашения по транзиту энергоресурсов.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович в видеообращении к участникам форума выразил надежду, что в ближайшие годы Прикаспийско-Центральноазиатский регион и Европейский союз будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в широком спектре областей, включая энергетику. По его словам, газ играет значительную роль в долгосрочном переходе к низкоуглеродной экономике. Тенденции на международных газовых рынках, в транспортной инфраструктуре, трансграничная торговля электроэнергией, а также создание региональных рынков электроэнергии остаются актуальными для развития энергетических систем.

Кроме того, вице-президент Еврокомиссии поздравил Туркменистан с завершением строительства трубопровода Восток-Запад и продолжающимися работами по газопроводу ТАПИ. Он убежден, что опыт, накопленный сторонами в подобных крупных проектах, может быть полезен в диверсификации поставок и маршрутов к Евросоюзу, в частности к Южному газовому коридору, и его возможном расширении в Центральную Азию через Транскаспийский трубопровод.-0-

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На переговорах Вадима Закревского с Урбаном Руснаком основное внимание было уделено подготовке многостороннего рамочного соглашения по транзиту энергоресурсов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Белкоммунмаш" рассчитывает поставить в Белград около 60 электробусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика