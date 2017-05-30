Закревский и генсек Энергетической хартии обсудили доступ Беларуси на энергетические рынки ЕС

31 мая, Ашхабад /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский провел в Ашхабаде переговоры с генеральным секретарем Международной энергетической хартии Урбаном Руснаком, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча прошла на полях Ашхабадского форума Международной энергетической хартии "На пути к многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоресурсов", ставшим 30-31 мая главным событием в туркменской столице и привлекшим большое внимание мирового энергетического сообщества. На переговорах Вадима Закревского с Урбаном Руснаком основное внимание было уделено подготовке многостороннего рамочного соглашения по транзиту энергоресурсов. Достигнута договоренность, что секретариат Энергетической хартии направит проект соглашения в Евразийскую экономическую комиссию, поскольку документ затрагивает интересы добывающих, потребляющих и транзитных стран энергоресурсов членов ЕАЭС.

Кроме того, замминистра энергетики акцентировал внимание на важность доступа Беларуси на рынки Евросоюза в плане возможности экспорта электроэнергии в страны ЕС. "Беларусь намерена участвовать в энергетическом рынке Европейского союза, используя в том числе платформу Энергетической хартии", - подчеркнул Вадим Закревский.

Замминистра в беседе с корреспондентом БЕЛТА выразил мнение, что участие Беларуси в подобных Ашхабадскому форуму мероприятиях способствует усилению позиций страны на евроазиатской энергетической платформе, где имеется огромный потенциал для сотрудничества, и также позволяет обратить внимание на Беларусь как надежного партнера по транзиту энергоресурсов. Он также отметил масштабность Ашхабадского форума, где широко обсуждаются направления перспективного многостороннего рамочного соглашения по транзиту энергоресурсов.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович в видеообращении к участникам форума выразил надежду, что в ближайшие годы Прикаспийско-Центральноазиатский регион и Европейский союз будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в широком спектре областей, включая энергетику. По его словам, газ играет значительную роль в долгосрочном переходе к низкоуглеродной экономике. Тенденции на международных газовых рынках, в транспортной инфраструктуре, трансграничная торговля электроэнергией, а также создание региональных рынков электроэнергии остаются актуальными для развития энергетических систем.

Кроме того, вице-президент Еврокомиссии поздравил Туркменистан с завершением строительства трубопровода Восток-Запад и продолжающимися работами по газопроводу ТАПИ. Он убежден, что опыт, накопленный сторонами в подобных крупных проектах, может быть полезен в диверсификации поставок и маршрутов к Евросоюзу, в частности к Южному газовому коридору, и его возможном расширении в Центральную Азию через Транскаспийский трубопровод.-0-