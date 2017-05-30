Энергетический пирог: Литва осталась без своего «куска»

Как известно, благодаря «партнерам» из Брюсселя, настоявшим на закрытии Игналинской АЭС, Литва из числа экспортеров перешла в разряд импортеров электроэнергии. Само собой, власти «независимого» евросоюзного государства не пожелали смириться со столь печальной участью так резко сменившей их завидный атомный статус и выдвинули план создания новой АЭС.

Стоит заметить, что ближайшие соседи не раз критиковали Вильнюс за то, что он так легко сдал Игналину, к тому же пока Литва переливала из пустого в порожнее, безуспешно пытаясь запустить проект Висагинской АЭС, ее стремительно обогнали соседи-белорусы. Это к слову, несмотря на неадекватную реакцию Вильнюса ни в коей мере не могло стать сюрпризом, ибо вопрос о строительстве в Беларуси атомной электростанции прорабатывался еще в начале 90-х, но подошел к своему практическому решению лишь в 2008 году, выбрав для размещения (согласно проведенным консультациям, в том числе и с МАГАТЭ) Островецкую площадку близ Гродно.

С тех самых пор волна критики и необоснованных обвинений в адрес Белорусской АЭС со стороны истеблишмента Литвы не утихает. Причем к этой атомной истерии присоединились и представители так называемой белорусской оппозиции незамедлительно заблажив о «черной дыре, которая может засосать все государство», доказав тем самым, что готовы использовать любую возможность для привлечения к ним интереса со стороны западных стран.

Можно констатировать, что строительство атомной электростанции в Гродненской области действительно является для Литвы насущной проблемой. Но не из-за экологии или мифической «руки Кремля», а лишь потому, что когда масштабный совместный с Россией проект будет реализован и ядерная установка будет запущена, Вильнюс лишиться даже теоретических шансов на финансирование строительства Висагинской АЭС. Поэтому критика Литвы по поводу строительства Островецкой АЭС на деле является ярко выраженным элементом конкурентной борьбы в международном масштабе.

Правда, литовцы в этой борьбе практически одни, слова поддержки не считаются. Они, безусловно, приятны, но и Польша (которая хоть и заступается за Литву, но уже всерьез подумывает о собственном проекте) и Латвия и Эстония не готовы «подписаться» за Висагинскую АЭС. А один, как известно, в поле не войн, и хоть политическая ситуация иногда превалирует, в долгосрочных трендах экономические перспективы всегда оказываются выше.

Но, тем не менее, обсессия литовской стороны уже набила оскомину, как Беларуси, так и России. А значит и с их стороны стоит ожидать зеркальной реакции на проект Висагинской АЭС. И тут, как говорится, не на кого пенять, ведь если литовские власти методично (и безосновательно) говорят, что проект Беларуси небезопасен (как и проект в Калининградской области), опасен, непрозрачен и не отвечает современным требованиям безопасности, то ровно такую же реакцию, Вильнюс может ожидать со стороны Беларуси и России. Это неизбежно хотя бы потому, что Литва, согласно конвенции Эспо (конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте), обязана будет провести общественные слушания во всех соседних странах, в том числе в Беларуси и России. Не провести их нельзя, но они возможны только при согласии соседних стран.

Разница в этих двух зеркальных историях в том, причем разница принципиальная, что Литва ратифицировала конвенцию Эспо и не может строить АЭС без общественных слушаний в России и Беларуси, а Россия – не ратифицировала эту конвенцию и в принципе может наплевать на мнение соседей. Грубо, но правда. Литве уже не единожды намекали, что ей стоит готовиться к бюрократическому аду, ведь Россия вполне может завалить официальный Вильнюс тонной технических вопросов, на которые согласно конвенции Эспо нельзя не ответить.

И, к слову, отвечать придется за многое. «Наезды» на Россию в принципе смехотворны, поскольку оная строит атомные станции по всему миру, в том числе и в странах Евросоюза, например, в Финляндии. И что-то финны не поднимали истерию на тему: «Кремль оккупант». Кроме этого, Россия строит (или уже построила) АЭС в Турции, Иране, Индии, Словакии, Въетнаме, Бангладеше, Китае. И сегодня Литва, чтобы она не заявляла, как бы ни скалила зубы, покупает значительное количество электроэнергии с российских АЭС. Это объективная реальность.

Так что нападки Литвы сильно напоминают тщетные попытки моськи лаять на слона, другой вопрос, что литовские политики за все это время, не потрудись предоставить общественности какие-либо более-менее конкретные цифры окупаемости их теоретической будущей АЭС. Здесь явно прослеживается корысть большого бизнеса, желающего нагреть руки на воплощении столь гигантского проекта. В тоже время, до сих пор полностью не решена проблема с утилизацией ядерных отходов с ныне закрытой Игналинской АЭС. Как при таком раскладе можно заикаться о строительстве новой атомной станции? Больше же всего пугает то, что Висагинскую АЭС собираются строить по самому дешевому проекту и хотят оснастить реактором того же типа, что и фукусимский, а данный реактор, хоть японцы и заявляют о его модернизации, никак нельзя назвать реактором третьего поколения.

Так к чему эти упреки в сторону белорусской и балтийской АЭС? Не угодили только тем, что в их стройке задействован Росатом? Разве это не мракобесие? Когда литовская сторона говорит, что белорусская атомная станция несет в себе небезопасность в отношении литовского населения и в случае каких-либо прецедентов на ней «придется выселять весь Вильнюс», помнят ли они о том, что сами собираются строиться всего в 2 километрах от белорусской границы? Или белорусских граждан им не жалко?

Никто до сих пор не видел литовского ОВОСа (оценка воздействия на окружающую среду), никто не видел воздействия на окружающую среду потенциальной Висагинской АЭС, подобные заключения и предоставление их Беларуси полностью игнорируются литовской стороной. Что же касается претензий Литвы в части размещения Островецкой АЭС, то Беларусь обсуждала оный с Еврокомиссией и МАГАТЭ (международное агентство по атомной энергии) и на сегодняшний день к стране нет никаких претензий в части соблюдения международных норм и конвенций по реализации проекта АЭС. МАГАТЭ полностью поддерживает работу, проведенную по проекту и площадке белорусской АЭС. Сегодня проект Островецкой АЭС является одним из самых лучших в мире в части безопасности и претензии литовской стороны к размещению атомной станции являются абсолютно некорректными, вызывая у международной общественности недоумение.

Так что, как говорилось выше, все это не более чем конкурентная борьба и виду этих существующих реалий, претензии Литвы носят исключительно политический характер, обличенный в форму радения за экологию и противостояние «империи». Таким образом, очевидны двойные стандарты в подходе Литвы. Но, как справедливо заметил в свое время начальник управления государственной экологической экспертизы Минприроды Александр Андреев: «То, что литовская сторона не удовлетворена площадкой для строительства белорусской АЭС – это их право. Наше право – принимать решения при соблюдении всех международных обязательств республики»…

И каждый, хочется отметить, останется при своем праве. В любом случае, в настоящий момент перспективы Висагинской АЭС выглядят более чем туманно. Нет никакой гарантии, что ее строительство когда-либо перейдет со страниц планов и из уст литовских политиков в разряд свершившегося факта. Так что, как не крути, а похоже, что свой шанс на главенство на региональном энергетическом рынке Литва безвозвратно утеряла, не делить ей энергетический пирог…

Виталий Новодворцев

1001 В блог