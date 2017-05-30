Минфин: источника возвращения советских вкладов граждан в Беларуси нет

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вернуть все вклады граждан, которые были обесценены в 1990-е годы, невозможно, заявил заместитель министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов сегодня на совместном заседании двух палат парламента, отвечая на вопрос депутата Палаты Представителей Анны Конопацкой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны четко ответить на вопрос: есть ли у нас источник, чтобы полностью восстановить стоимость тех накоплений, которые были у граждан. Положа руку на сердце, надо сказать, что такого источника у нас нет. Вернуть те деньги в том объеме невозможно", - сказал Юрий Селиверстов.

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