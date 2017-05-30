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В Беларуси не удается трудоустроить граждан и нарастить их доходы

31.05.2017 11:15 — Новости Экономики | БДГ  
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Показатели социально-экономического развития Беларуси, которые не были выполнены в стране по итогам января-апреля, - рост реальных доходов населения и трудоустройство граждан. Об этом было заявлено 30 мая на заседании Президиума Совета министров.

Премьер-министр Андрей Кобяков сообщил, что в стране сохранилась положительная динамика роста экономики: в апреле ВВП прибавил 0,2% и с начала года вырос на 0,5%, в прогнозных параметрах находится инфляция, которая за апрель составила 0,7%, за четыре месяца – 2,4%. Экспорт увеличился на 20,7%, положительное сальдо составило 192 млн долларов или 1,6% ВВП; прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили 814 млн долларов при задании на первый квартал 430 млн долларов, сообщили в правительстве.

В целом, за первый квартал из семи важнейших параметров развития не выполнен только один - реальные располагаемые денежные доходы населения, которые снизились на 2,2% к уровню 2016 года. При этом реальная заплата за квартал по сравнению с первым кварталом 2016 года увеличилась на 1%.

По словам премьера, более доступными стали кредиты. Средняя процентная ставка по новым кредитам (без учета льготных) в апреле снизилась на 1,5% до 15,5% годовых, что ниже, чем в декабре 2016 года на 5 процентных пунктов. «Но на практике острота проблемы «дорогих кредитов» (по старым кредитам) для реального сектора сохраняется», - отметил Андрей Кобяков.

Глава правительства отметил, что отраслевой срез также показывает положительные результаты. Растет промышленное производство (на 5,4% к январю – апрелю 2016 года). Наибольшие темпы отмечаются в химическом производстве и деревообработке (по 119,5%), производстве машин и оборудования (114,4%), металлургии (109,3%). Всего в обрабатывающей промышленности 11 из 13 секций демонстрируют рост. При этом запасы готовой продукции не растут и находятся в пределах норматива, улучшены финансово-экономические показатели предприятий. Приросло на 2,1% и сельхозпроизводство, в том числе на 2,7%-5,2% - в Витебской, Гомельской и Брестской областях.

Что касается валового регионального продукта, то Витебская, Гомельская и Могилевская области не вышли на уровень 2016 года (95,3 и по 99% соответственно). Также, отметил премьер, в регионах не решены проблемы эффективной занятости.

«За первые 4 месяца этого года на 7,6 тыс. человек уволено больше, чем принято на работу. Только за 2016 год из наблюдаемой экономики (без учета выбывших по естественным причинам – выход на пенсию, умершие) выбыло более 35 тыс. человек. В начале апреля я поручал губернаторам детально на уровне районов разобраться в этом вопросе, установить конкретные причины, оказывающие влияние на снижение занятых в регионе.  К сожалению, судя по имеющейся у меня информации, на местах так и не разобрались, где эти люди. Нет глубокого «погружения» в эту проблему», - считает Андрей Кобяков. 

Напомним, что Министерство экономики ожидает, что ВВП Беларуси по итогам года покажет рост. «Возможности по выполнению прогнозного роста ВВП на 1,7% в текущем году вполне реальны. Если по маю-июню сохранятся положительные тенденции в обрабатывающей промышленности, и по итогам января-мая рост ВВП составит 0,7%, а по итогам полугодия — 1%, то годовой прогноз будет выполнен», — сказал заместить министра экономики  Дмитрий Крутой

Также Евразийский банк развития улучшил прогноз по динамике ВВП Беларуси с минус 0,5% до положительного прироста на 1,3% по итогам 2017 года. Рост экспорта позволит удержать динамику ВВП Беларуси в положительной области до конца 2017 года, считают в российском Сбербанке.

Между тем Всемирный банк прогнозирует Беларуси падение ВВП в этом году на 0,4%. О рецессии говорят в прогнозе также в Европейском банке реконструкции и развития: там прогнозируют рецессию в Беларуси в 2017 году на уровне 0,5%. Международный валютный фонд в World Economic Outlook за апрель, прогнозирует, что белорусская экономика по итогам года покажет падение на 0,8%.

 
 
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Показатели социально-экономического развития Беларуси, которые не были выполнены в стране по итогам января-апреля, - рост реальных доходов населения и...

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