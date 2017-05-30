Лишь порядка 2,3% всех вакансий в Беларуси обещают зарплату выше $500

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Уровень заработной платы от тысячи белорусских рублей и выше обещают лишь порядка 2,3% всех вакансий в Беларуси, убедился Sputnik после изучения республиканского банка вакансий Минтруда и соцзащиты.



© Sputnik / Виктор Толочко Белстат подсчитал богатых и бедных белорусов

Согласно данным белорусской статистики, в республике лишь 12% населения имеют доход более 600 рублей, а более 4,5 миллионов белорусов получают меньше 350 рублей. Sputnik изучил предложения республиканского банка вакансий Минтруда и соцзащиты, в котором на 31 мая насчитывается почти 51 тысяча вакантных должностей.

Среди всех свободных мест зарплату более 350 рублей обещают лишь в 28,8 тысячах вакансий — это чуть более половины от общего числа. А зарплату в тысячу рублей и выше готовы предоставить лишь в 1167 вакансий — то есть 2,3% от общего числа.

Самые высокие заработные платы предлагают топ-менеджерам со знаниями иностранных языков. Так, зарплату в 27800 рублей обещают потенциальному заместителю директора одной из IT-компаний со знанием иврита и английского языка.

Еще одна вакансия — для директора, также в сфере информационных технологий. Соискатель должен иметь опыт управления в IT от десяти лет, а также свободно владеть не только английским, но и голландским языком. Такому специалисту обещают зарплату более 21 тысячи рублей ежемесячно.

Также в Беларуси ищут более трех тысяч медсестер, максимальная зарплата — порядка 900 белорусских рублей. Учителям обещают зарплату до 850 белорусских рублей, а няням — до 133 рублей на полставки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно требовал довести в этом году уровень средней зарплаты по стране до 1000 рублей — порядка 500 долларов в эквиваленте.