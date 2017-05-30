570 тыс. белорусов живут за чертой бедности

48,8% населения Беларуси ежемесячно имеют в своем распоряжении не более 350 рублей, или около 180 долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета о среднедушевых располагаемых ресурсах населения за январь-март 2017 года.

Среднедушевой доход представляет собой общий объем доходов, разделенный на численность населения. В него, кроме работающих граждан, включены также безработные, пенсионеры и несовершеннолетние.

Таким образом, из 9,499 млн жителей страны около 4,6 млн белорусов ежемесячно располагали суммой, которая не превышала 350 рублей. А почти 570 тыс. доход вообще не превышал бюджета прожиточного минимума (с 1 мая 2017 года он составляет 183,82 рубля , или около 95 долларов). Больше всего таких людей в Брестской области - 8,7% местного населения, отмечает TUT.by .

Тех же, чей доход превышает 600 рублей, в Беларуси 12,4%, или около 1,178 млн человек. Больше всего их в Минске (25,2% минчан).