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570 тыс. белорусов живут за чертой бедности
31.05.2017 11:36 — Новости Экономики | БДГ
48,8% населения Беларуси ежемесячно имеют в своем распоряжении не более 350 рублей, или около 180 долларов.
Об этом свидетельствуют
Среднедушевой доход представляет собой общий объем доходов, разделенный на численность населения. В него, кроме работающих граждан, включены также безработные, пенсионеры и несовершеннолетние.
Таким образом, из 9,499 млн жителей страны около 4,6 млн белорусов ежемесячно располагали суммой, которая не превышала 350 рублей. А почти 570 тыс. доход вообще не превышал бюджета прожиточного минимума (с 1 мая 2017 года он
Тех же, чей доход превышает 600 рублей, в Беларуси 12,4%, или около 1,178 млн человек. Больше всего их в Минске (25,2% минчан).
Напомним, что показатели социально-экономического развития Беларуси, которые
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48,8% населения Беларуси ежемесячно имеют в своем распоряжении не более 350 рублей, или около 180 долларов.
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