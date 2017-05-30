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Минфин: компенсации вкладов, сгоревших от девальваций, не будет
31.05.2017 11:32 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая —Sputnik. Государство не имеет возможности провести компенсацию денежных вкладов населения, которые были потеряны в результате нескольких девальваций за последние 20 лет, заявил в ходе ответов правительства в Овальном зале заместитель министра финансов Юрий Селиверстов.
"Такой вопрос на повестке дня стоит, граждане обращаются. Мы пережили не одну девальвацию начиная с 1998 года. Вопрос в другом — а есть ли у нас источники для этого (компенсации — Sputnik) — положа руку на сердце таких источников нет", — сказал замминистра, отвечая на вопрос депутата Анны Канопацкой.
При этом он отметил, что если депутаты найдут реальные пути решения этого вопроса, то государство пойдет на такие шаги. "Но в настоящее время вернуть деньги, потерянные еще с советских времен, такой возможности нет", — сказал замминистра.
За период 1994-2016 годов белорусский рубль девальвировался неоднократно. Первая девальвация произошла в 1994 году, затем были плавные ослабления курса, которые в итоге привели к деноминации 2000 года.
За последние шесть лет национальная валюта пережила еще ряд девальваций — в 2009 году, в 2011 году дважды, последняя масштабная девальвация (примерно на 30%) произошла в январе 2015 года и была спровоцирована ослаблением российского рубля на фоне обвала мировых цен на нефть.
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Государство пойдет на такие шаги только в случае если депутаты предложат реальные пути решения данного вопроса.
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