Минск рассчитывает продать в Белград 60 электробусов

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Мингорисполком и столичное предприятие "Белкоммунмаш" рассчитывают поставить в Белград около 60 электробусов, рассказал на пресс-конференции в Минске председатель комитета экономики Николай Рогащук.

"Один электробус уже в Сербии, буквально сегодня он доставлен туда на опытную эксплуатацию. Предполагается покупка мэрией Белграда около 60 штук. Решаться это будет на конкурсной основе. Наши главные конкуренты — это китайские компании, их электробусы в рамках опытной эксплуатации уже ездят по Белграду. Но можно одно сказать — по цене наши электробусы выигрышнее", — сказал Рогащук.

По качеству к новинке "Белкоммунмаша", которую недавно выпустили на улицы Минска, нареканий тоже пока нет — во всяком случае у "Минсктранса".

Презентация электробуса, по словам Рогащука, станет ключевым моментом Дней Минска в Белграде, которые пройдут с 5 по 7 июня в сербской столице. В последнее время столичные предприятия стали активнее торговать с Сербией, заметил председатель комитета экономики Мингорисполкома.

"За первый квартал этого года Сербия вошла в десятку наших торгово-экономических партнеров. Темп роста товарооборота за первый квартал составил 307% к аналогичному периоду прошлого года и составляет 33 миллиона долларов. Туда поставляются наши тракторы, моторные транспортные средства, холодильники и другая продукция", — рассказал Рогащук.

В Белград едут около 150 человек: чиновники, представители предприятий и бизнеса, а также творческие коллективы. В рамках Дней Минска в Белграде состоятся встречи в мэрии сербской столицы, бизнес-форум, где будет представлен туристический потенциал Минска, а также выставка-дегустация белорусской пищевой продукции.

"Предполагается подписание контрактов, но каких, пока не буду говорить", — сказал Рогащук.