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"Белкоммунмаш" рассчитывает поставить в Белград около 60 электробусов

31.05.2017 10:33 — Новости Экономики | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белкоммунмаш" рассчитывает поставить в Белград около 60 электробусов, сообщил на пресс-конференции председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук, передает корреспондент БЕЛТА.

В столицу Сербии уже поставлен один электробус для опытной эксплуатации, по итогам которой будет рассматриваться вопрос о поставке крупной партии белорусской городской техники.

"Главные наши конкуренты - компании из КНР. Китайские электробусы также проходят опытную эксплуатацию в Белграде. Победитель будет определен по итогам конкурса", - сказал председатель комитета экономики Мингорисполкома. По его словам, электробусы "Белкоммунмаша" - предпочтительнее по цене, а их качественные характеристики будут продемонстрированы в ходе опытной эксплуатации.

В программе Дней Минска в Белграде, которые пройдут 5-7 июня, - представление электробусов белорусского производства. "Общественный транспорт Белграда нуждается в обновлении, - отметил Николай Рогащук. - В настоящее время весь троллейбусный парк столицы Сербии (около 90 штук) - производства "Белкоммунмаша". Поставки были осуществлены около 5 лет назад".

Николай Рогащук проинформировал, что "Белкоммунмаш" активно участвует в тендерах на поставку своей продукции (в Санкт-Петербурге, Одессе, других городах и регионах). Он назвал перспективным украинский рынок для экспорта машин белорусского производства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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