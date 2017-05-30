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Директор "Экзон-Глюкоза" предстанет перед судом по обвинению в выманивании госкредита

31.05.2017 11:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора РУПП «Экзон-Глюкоза», который обвиняется в выманивании государственного кредита.

По материалам дела руководитель предприятия предоставлял подложные документы для получения денежных средств по целевым кредитам для оплаты произведенной сельскохозяйственной продукции и оказания услуг по ее доставке.

Так, фигуранту были выделены денежные средства на осуществление закупки для государственных нужд зерна кукурузы у субъектов хозяйствования, которые определены решениями райисполкомов. Однако он приобретал их у посреднических организаций, не являющихся производителями поставляемой продукции либо у предприятий, которым не доведен соответствующий заказ.

Изначально сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области выявили факты предоставления документов для расчета с одним субъектом хозяйствования, который не относился к поставщикам-производителям, определенным Указом президента. Далее было выявлено еще 17 организаций, которым были переведены бюджетные средства в нарушение установленного порядка. В материалах дела имеется 48 эпизодов противоправной деятельности, в результате которых были использованы не по целевому назначению свыше 2 миллионов бюджетных денег.

«Подследственный свою вину не признал и от дачи показаний отказался. Для установления всех фактов его преступной деятельности проверена хозяйственная деятельность предприятия за 2 года, связанная с получением государственных целевых кредитов, допрошено свыше 200 свидетелей, исследована банковско-кредитная документация. На имущество фигуранта наложен арест», — сообщили в областном управлении СК.

 
 
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В материалах дела имеется 48 эпизодов противоправной деятельности, в результате которых были использованы не по целевому назначению свыше 2 млн бюджетных денег.

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