Минфин: источника возвращения советских вкладов граждан в Беларуси нет

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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вернуть все вклады граждан, которые были обесценены в 1990-е годы, невозможно, заявил заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов сегодня на совместном заседании двух палат парламента, отвечая на вопрос депутата Анны Конопацкой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны четко ответить на вопрос: есть ли у нас источник, чтобы полностью восстановить стоимость тех накоплений, которые были у граждан. Положа руку на сердце, надо сказать, что такого источника у нас нет. Вернуть те деньги в том объеме невозможно", - сказал Юрий Селиверстов.

При этом, по его словам, вопрос не снимается с повестки дня, так как граждане обращаются с такими вопросами. "Если мы в наших экономических условиях сможем найти механизм этой компенсации, с помощью депутатов, мы готовы его рассматривать", - подчеркнул замминистра.-0-