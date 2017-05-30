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Минфин: источника возвращения советских вкладов граждан в Беларуси нет

31.05.2017 11:06 — Новости Экономики | БелТА  
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Минфин: источника возвращения советских вкладов граждан в Беларуси нет
Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вернуть все вклады граждан, которые были обесценены в 1990-е годы, невозможно, заявил заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов сегодня на совместном заседании двух палат парламента, отвечая на вопрос депутата Анны Конопацкой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны четко ответить на вопрос: есть ли у нас источник, чтобы полностью восстановить стоимость тех накоплений, которые были у граждан. Положа руку на сердце, надо сказать, что такого источника у нас нет. Вернуть те деньги в том объеме невозможно", - сказал Юрий Селиверстов.

При этом, по его словам, вопрос не снимается с повестки дня, так как граждане обращаются с такими вопросами. "Если мы в наших экономических условиях сможем найти механизм этой компенсации, с помощью депутатов, мы готовы его рассматривать", - подчеркнул замминистра.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы должны четко ответить на вопрос: есть ли у нас источник, чтобы полностью восстановить стоимость тех накоплений, которые были у граждан. Положа руку на сердце,...

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