Минск наращивает экспорт в Россию и ЕС

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Столичные предприятия демонстрируют хороший прирост экспорта по итогам первого квартала 2017, заявил на пресс-конференции в Минске председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук.



© Sputnik Евгений Биятов Минск рассчитывает продать в Белград 60 электробусов

"По экспорту товаров на этот год нам доведен показатель в 110%, но по первому кварталу уже 127 % — с учетом того что импорт сокращается. В целом же по итогам первого квартала — город выполнил все экономические показатели Совмина в полном объеме. Недавно прислали с Белстата итоги, у нас там все синенькое, а не красненькое", — сказал Рогащук.

Председатель комитета экономики напомнил, что в настоящий момент столичные предприятия осуществляют внешнеторговую деятельность с 200 государствами. При этом поставляют свою продукцию в 142 страны. Основным рынком сбыта по-прежнему остается Россию, вторую и третью строчки занимают Украина и Великобритания.

При этом прирост экспорта в первом квартале произошел за счет поставок, как на рынок РФ, так и в страны Евросоюза.

"В ЕС мы поставляем нашу технику. МАЗ, к примеру, поставил автобусы в Польшу, Германию и Словакию. То есть в ЕС экспортируют в основном предприятия Минпрома. С продовольствием есть определенные проблемы — нужна сертификация, к тому же у них там хватает своих заградительных пошлин на продовольствие. Чтобы выйти туда с продовольствием, надо иметь то качество, которое у нас есть — безупречное, но весь вопрос в цене", — объяснил Рогащук.

В этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Беларусью и рядом странам, поэтому в Мингорисполкоме рассчитывают на дальнейшую активизацию внешнеэкономического сотрудничества. В частности в октябре в Москве пройдут Дни Минска, а в конце июня столичные предприятия примут участие в ярмарке-выставке в рамках Форума регионов, который пройдет в российской столице.

"Предполагается, что участие в этой ярмарке-выставке примут 55-60 белорусских предприятий, от Минска будет около десяти. Это будет как продовольственная секция, так и легкая промышленность", — рассказал Рогащук.