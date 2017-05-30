Право местных Советов депутатов увеличивать ставки имущественных налогов могут ограничить

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматривается возможность ограничить право местных Советов депутатов увеличивать ставки имущественных налогов. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заместитель начальника управления прямого налогообложения главного управления методологии налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Беларуси Татьяна Ковальчук.

"Заинтересованные государственные органы в процессе подготовки законопроекта о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс ведут работу по поиску возможности если не лишить местные Советы депутатов права увеличивать ставки имущественных налогов, то хотя бы несколько ограничить область применения этого права", - констатировала она.

В настоящее время Налоговым кодексом предусмотрено право местных Советов депутатов увеличивать или уменьшать ставки налога на недвижимость и земельного налога отдельным категориям плательщиков в определенных пределах - не более чем в 2,5 раза. "Но в большинстве случаев местные органы пользуются правом увеличивать эти ставки. Естественно, бизнес-сообщество этим недовольно", - пояснила Татьяна Ковальчук.

Она подчеркнула, что налог на недвижимость и земельный налог, уплачиваемые юридическими лицами, являются важным источником доходов местных бюджетов. Поэтому при проработке вопроса об отмене или ограничении права местных советов уменьшать ставки этих налогов принимается во внимание сложившаяся практика установления ставок налогов, интересы местных бюджетов, а также определенные программой социально-экономического развития задачи по улучшению деловой среды, развитию частного сектора экономики, созданию новых производств и рабочих мест.

В целом Министерством по налогам и сборам подготовлен довольно большой пакет предложений в законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс, касающихся ресурсных налогов (на недвижимость, на землю, экологический налог). Абсолютное большинство из них направлено на создание более благоприятного бизнес-климата и раскрепощение деловой инициативы, обратила внимание специалист.-0-

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