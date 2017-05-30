Поступления ресурсных налогов в бюджет Беларуси в I квартале возросли на 3%

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поступления ресурсных налогов – на недвижимость, земельного и экологического - в бюджет Беларуси в первом квартале 2017 года возросли на 3%. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заместитель начальника управления прямого налогообложения главного управления методологии налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Беларуси Татьяна Ковальчук.

"В первом квартале 2017 года в бюджет поступило Br433,8 млн ресурсных налогов, в том числе налога на недвижимость - Br252,9 млн, земельного налога - Br152,1 млн, экологического налога - Br28,8 млн. Это на 3% больше, чем за такой же период 2016 года", - отметила она.

Татьяна Ковальчук подчеркнула, что налог на недвижимость и земельный налог в полном объеме поступают в местные бюджеты, поступления от экологического налога распределяются между республиканским и местными бюджетами. Поэтому ресурсные налоги, уплачиваемые юридическими лицами, являются важным источником доходов местных бюджетов. В 2016 году поступления от этой группы налогов возросли по сравнению с предыдущим годом на 26,6%.

В настоящее время законодательством предусмотрено право местных Советов депутатов самостоятельно изменять ставки налога на недвижимость и земельного налога отдельным категориям плательщиков, но не более чем в два с половиной раза. По словам специалиста, в целях улучшения деловой среды, развития частного сектора экономики, содействия создания новых производств и рабочих мест рассматривается возможность ограничить область применения права местных Советов увеличивать ставки имущественных налогов.

Кроме того, МНС готовит предложения в законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс, предусматривающие совершенствование исчисления и уплаты налога на недвижимость. Большинство предложений также направлено на создание в Беларуси более благоприятной бизнес-среды, добавила замначальника управления МНС.-0-

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