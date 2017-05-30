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В Беларуси готовятся изменения в отношении налога на недвижимость

31.05.2017 12:18 — Новости Экономики | БелТА  
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В Беларуси готовятся изменения в отношении налога на недвижимость
Татьяна Ковальчук

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси готовятся изменения в отношении налога на недвижимость, сообщила сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заместитель начальника управления прямого налогообложения главного управления методологии налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Беларуси Татьяна Ковальчук.

"В настоящее время МНС готовит предложения в законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс, предусматривающие совершенствование исчисления и уплаты налога на недвижимость. Большинство предложений направлено на создание в Беларуси более благоприятной бизнес-среды", - рассказала специалист.

Татьяна Ковальчук отметила, что в последние годы правительство Беларуси нацелено на поддержание стабильности налогового законодательства. "Несомненно, законодательство о налогах должно изменяться в соответствии с экономическими обстоятельствами, однако общие, концептуальные положения должны оставаться неизменными. Частое изменение законов весьма отрицательно действует на психологию налогоплательщика, порождает недоверие к государству и способствует уклонению от налогов. Именно поэтому налоговое законодательство, в том числе в части имущественных налогов, сегодня, как правило, лишь шлифуется, более-менее значимых изменений достаточно мало", - подчеркнула она.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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