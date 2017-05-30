МАРТ займется развитием конкуренции на фармрынке и рынке медоборудования

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли создало межведомственную рабочую группу по изучению вопросов конкуренции на фармацевтическом рынке и рынке медицинского оборудования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в министерстве.

"Во всем мире фармацевтический рынок и рынок медицинского оборудования являются наиболее подверженным антиконкурентным практикам деятельности транснациональных корпораций. В этой связи в целях противодействия монополистической деятельности, обеспечения условий для развития добросовестной конкуренции и эффективного функционирования фармацевтического рынка, а также рынка медицинского оборудования создана межведомственная рабочая группа по изучению вопросов конкуренции на соответствующих товарных рынках", - сообщили в министерстве.

В состав рабочей группы вошли представители МАРТ и Министерства здравоохранения. В качестве приглашенных (экспертов) в деятельности рабочей группы будут принимать участие представители Национальной академии наук, Ассоциации международных фармацевтических производителей, представители хозяйствующих субъектов - участников фармацевтического рынка и рынка медицинского оборудования.

Группа займется подготовкой проекта доклада "О состоянии конкуренции на рынках медицинского оборудования" в рамках исполнения решений Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств - участников СНГ. Кроме того, она будет организовывать и проводить мероприятия по развитию конкуренции на фармацевтическом рынке, в том числе разрабатывать методики отнесения зарубежных фармацевтических рынков к сопоставимым; определять и согласовывать группы и международные непатентованные наименования лекарственных средств, по которым будет проведен сравнительный анализ цен на сопоставимых товарных рынках; проводить сравнительных анализ цен на лекарственные средства на сопоставимых товарных рынках и оценку их доступности; вырабатывать предложения по снижению цен на лекарственные средства в Беларуси в сравнении с сопоставимыми товарными рынками.-0-