Молдова намерена расширить экономическое сотрудничество с Беларусью

Павел Филип. Фото посольства Беларуси в Молдове

31 мая, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. Молдова выступает за расширение экономического сотрудничества с Беларусью и увеличение двустороннего товарооборота благодаря реализации уже запущенных и новых проектов. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип на встрече с послом Беларуси в Молдове Сергеем Чичуком, сообщили корреспонденту БЕЛТА в правительстве Молдовы.

Молдавский премьер-министр отметил, что Беларусь является традиционным партнером Молдовы, а двусторонний диалог - открытым и конструктивным. Так, в прошлом году состоялись переговоры с Президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Андреем Кобяковым, а также заседание белорусско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Мы должны продолжить запущенные инициативы, в том числе касающиеся экономического сотрудничества и расширения двустороннего товарооборота. У нас положительная эволюция в этом отношении, в течение первых трех месяцев текущего года товарооборот значительно увеличился. Нужно и далее использовать существующие возможности для расширения двусторонней торговли", - сказал Павел Филип.

На встрече стороны также обменялись мнениями относительно официального визита премьер-министра Молдовы в Беларусь 6-7 июня текущего года. В связи с этим глава Кабмина выразил уверенность, что его встреча с официальными лицами в Минске, а также организованные в этот период мероприятия, в том числе бизнес-форум и Дни молдавской культуры в Беларуси, будут способствовать углублению двустороннего партнерства.-0-