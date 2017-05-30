Минское предприятие «Белкоммунмаш» будет участвовать в тендере на поставку в Белград около 60 электробусов, сообщил 31 мая на пресс-конференции председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук.



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По его словам, в столицу Сербии уже поставлен первый электробус для опытной эксплуатации, по итогам которой будет рассматриваться вопрос о поставке крупной партии после участия в тендерных торгах. Главными конкурентами белорусского предприятия являются китайские компании, их электробусы также проходят опытную эксплуатацию в Белграде. Но, как отметил Рогащук, электробусы «Белкоммунмаша» дешевле, а их качественные характеристики будут продемонстрированы в ходе опытной эксплуатации.

Белорусский электробус также будет представлен в ходе Дней Минска в Белграде 5−7 июня. «Общественный транспорт Белграда нуждается в обновлении. Отрадно сказать, что в настоящее время все троллейбусы в сербской столице, а это около 90 штук, производства нашего „Белкоммунмаша“. Поставки были осуществлены около пяти лет назад», — сказал Рогащук.

По его словам, мощностей предприятия хватает на выпуск 200 электробусов. «Белкоммунмаш» участвует в тендерах на поставку продукции в Москву, Санкт-Петербург, Одессу, Новосибирск. «В Украине у предприятия большие перспективы. Ей выделяются деньги Евросоюза на обновление транспорта. Поэтому наш „Белкоммунмаш“ активно участвует в тендерах в Киеве, Днепропетровске. Рынок для нас большой», — подчеркнул руководитель комитета.

Он сообщил, что в прошлом году в Новосибирске было создано предприятие «Белкоммунмаша» — «БКМ-Сибирь», которое осуществляет сборку трамваев из машинокомплектов. «У Сибирского региона есть интерес к нашей коммунальной технике, будем развивать сотрудничество», — сказал Рогащук.

«Белкоммунмаш» приступил к производству электробусов в 2016 году. В сентябре были представлены две модели (E420 Vitovt Electro и E433 Vitovt Max Electro) — обычная и сочлененная (удлиненная). Запас хода электробуса составляет 12 км. Зарядка производится на конечных остановках в течение пяти-семи минут. Также возможна быстрая зарядка на обычных остановках. Пассажировместимость — 153 человека, мест для сидения — 38. Техника оборудована системами видеонаблюдения, в салоне есть розетки для подзарядки телефонов, ноутбуков. В данный момент проходит опытная эксплуатация электробусов в Минске и Москве.

Ранее вице-премьер Владимир Семашко говорил о преимуществах электробуса. «Он отличается тем, что для работы не нужно строить контактные линии — ставить столбы, тянуть провода. То есть не нужно нести дополнительные капитальные затраты. Электробус имеет накопитель. Зарядившись на конечной остановке, может спокойно 15−16 км проехать без подзарядки», — пояснял он.