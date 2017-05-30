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Крупнейшая выставка белорусских экспортеров пройдет в Казахстане 16-18 августа

31.05.2017 12:56 — Новости Экономики | БелТА  
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Крупнейшая выставка белорусских экспортеров пройдет в Казахстане 16-18 августа

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка белорусских производителей "Made in Belarus" пройдет в Астане 16-18 августа и станет самым масштабным выставочным мероприятием Беларуси в Казахстане за последние пять лет, сообщили БЕЛТА в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо".

В крупнейшем выставочном центре "Корме" будет представлен широкий спектр белорусских товаров и услуг (машиностроение и промышленное оборудование; сельское хозяйство и продукты питания; нефтехимическая промышленность; деревообработка и строительные материалы; легкая промышленность; медицина и фармацевтика; спорт и туризм; транспорт и логистика; научно-технические достижения и образовательные услуги; информационные технологии и телекоммуникации).

Свое участие в выставке уже подтвердили десятки предприятий-экспортеров, среди которых флагман Белорусский металлургический завод, СП ОАО "Брестгазоаппарат", концерн "Белгоспищепром", ОАО "Агрокомбинат "Скидельский", ОАО "Птицефабрика "Дружба", ОАО "Молочный гостинец", ОАО "Глубокский молочно-консервный комбинат"; ЗАО "Витэкс", ОАО "Галантэя" и другие компании.

Планируется, что в церемонии открытия выставки белорусских производителей "Made in Belarus", приуроченной ко Дню Беларуси в рамках "ЭКСПО 2017", примет участие премьер-министр Беларуси.

При поддержке Белорусской торгово-промышленной палаты во время выставки запланирована обширная деловая программа, в том числе белорусско-казахстанский бизнес-форум.

Организатор выставки белорусских производителей "Made in Belarus" в Казахстане - Белорусская торгово-промышленная палата. Выставочный оператор - унитарное предприятие "Белинтерэкспо". Мероприятие проводится при поддержке посольства Беларуси в Казахстане.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Планируется, что в церемонии открытия выставки белорусских производителей "Made in Belarus", приуроченной ко Дню Беларуси в рамках "ЭКСПО 2017", примет участие...

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