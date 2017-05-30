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В Беларуси растут долги потребителей за энергоресурсы

31.05.2017 13:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. Министерство энергетики Беларуси констатирует рост задолженности по платежам за энергоресурсы.

В Беларуси растут долги потребителей за энергоресурсы
© Sputnik Стрингер
Беларусь заплатила газовый долг Газпрому

По данным ведомства, на 1 мая уровень оплаты за отпущенную электрическую и тепловую энергию составил 97,5%, задолженность на эту дату составила 941,6 миллион рублей (около 450 миллионов долларов).

"Ряд организаций не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии. Уровень оплаты составил: по организациям Минстройархитектуры — 89%, Минсельхозпрода — 98,5%, концернов "Беллегпром" — 97% и "Белгоспищепром" — 99%, Белкоопсоюза — 98,9% и Национальной академии наук Беларуси — 97,3%", — сообщили в Минэнерго.

Там отметили, что за апрель за потребленные энергоресурсы было недоплачено 1,1% от их стоимости. Не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии организации Минстройархитектуры (уровень оплаты — 98,8%), Минсельхозпрода (98,4%), концернов "Беллесбумпром" (87,7%), "Беллегпром" (98,6%) и "Белгоспищепром" (98,2%) и Белкоопсоюза (99,2%).

Примечательно, что за апрель все предприятия коммунальной формы собственности, в том числе организации ЖКХ, не рассчитались за поставленные энергоресурсы. "Полная оплата за отпущенную энергию не обеспечена по Минску и по всем областям республики, за исключением Брестской области", — отметили в Минэнерго.

О нарастании в Беларуси кризиса неплатежей за энергоресурсы Минэнерго говорит не первый год и белорусское правительство. Однако если раньше речь шла в основном о долгах прошлых лет (в основном предприятий энергетики перед облгазами за поставленный газ), то примерно с весны 2015 года начались проблемы с расчетами за тепло и электроэнергию в реальном секторе.

В Беларуси растут долги потребителей за энергоресурсы
© Sputnik / Виктор Толочко
Минэнерго: нарастает угроза кризиса неплатежей за газ

За 2015 год долги предприятий за потребленную тепловую и электрическую энергию увеличились в 3,6 раза, за 2016 год — более чем в 1,7 раза.

Долги предприятий приводят к тому, что производители электроэнергии не могут своевременно рассчитаться с облгазами за поставленный природный газ.

В феврале на итоговой коллегии ведомства министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик заявил о том, что в республике нарастает угроза кризиса неплатежей за природный газ.

"Чтобы не срывать расчеты с "Газпром трансгаз Беларусь", они (облгазы — Sputnik) вынуждены сами привлекать кредиты, рассчитываться за поставки. За прошлый год взято таких кредитов на сумму в 3 миллиарда рублей или 1,5 миллиарда долларов", — сказал министр.

По его словам, наиболее остро кризис неплатежей ощущается в Минской области, на долю которой приходится около 40% просроченной задолженности за газ. При этом Потупчик уточнил, что здесь не учитываются долги прошлых лет. "В случае продолжения такой ситуации с расчетами это может привести к срыву платежей перед "Газпром трансгаз Беларусь", ограничению поставок газа, штрафам и иным санкциям", — сказал Потупчик.

 
Теги: Минск
 
 
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На 1 мая промышленность и население задолжали энергетикам почти миллиард рублей. Минэнерго уже предупреждало об угрозе кризиса неплатежей за природный газ.

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