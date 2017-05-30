﻿ Зелёный Луг на Манхэттене и Днепр шириной с пол-Чижовки – оцениваем размеры Минска на фоне других городов. 21.by
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Зелёный Луг на Манхэттене и Днепр шириной с пол-Чижовки – оцениваем размеры Минска на фоне других городов

31.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Хорошо спланированная транспортная инфраструктура чрезвычайно важна для комфорта жителей любого города. Слабая пропускная способность дорог и плохо продуманная планировка выливаются в значительные временные затраты на перемещение из пункта А в пункт Б. Если к этому прибавить внушительные расстояния и перенаселённость, то на дорогу могут уходить часы. Неудивительно, что в некоторых крупных мегаполисах сформировалась целая культура времяпрепровождения по пути на работу и обратно.

Пробки – больное место многих крупных городов. От минчан часто можно услышать, что им не хватает терпения пересекать Немигу или ул. Ленина в час пик, однако всё познаётся в сравнении.

В 2014 году Яндекс проводил исследование автомобильных пробок в Минске. Загруженность, оцененная в 10 баллов, за год наблюдалась лишь однажды и то после сильного ливня. Но 10 баллов в Минске не равны 10 баллам в Москве. Шкала у каждого города разная, поэтому куда интереснее оценить показатели автомобильной загруженности, приведённые к одному знаменателю.

По московской шкале в вечерний час пик минские дороги получат в лучшем случае 2 балла, что означает “свободны для движения”.  В Киеве, который также участвовал в исследовании, ситуация примерно в 2 раза хуже, чем в белорусской столице.

Компактность белорусской столицы, наличие кольцевой автодороги и внутренних колец позволяют сравнительно быстро попасть из окраин в центр. Другой несомненный плюс - равнинная территория без значимых природных барьеров. Минчанам не нужно стоять в пробках, чтобы попасть с правого берега Свислочи на левый, чего не скажешь о жителях Киева.

Насколько велик Минск? Чтобы ответить на этот вопрос, мы, соблюдая масштаб, наложили контуры минской кольцевой автодороги на карты 15 различных городов мира: от Нью-Йорка до Могилева. У такого подхода есть небольшая погрешность, связанная с используемой в GoogleMapsпроекцией, однако она невелика и не помешает сделать собственные выводы об относительной величине Минска.

Переключайтесь между разными городами по клику

Зелёный Луг на Манхэттене и Днепр шириной с пол-Чижовки – оцениваем размеры Минска на фоне других городов
Зелёный Луг на Манхэттене и Днепр шириной с пол-Чижовки – оцениваем размеры Минска на фоне других городов
Зелёный Луг на Манхэттене и Днепр шириной с пол-Чижовки – оцениваем размеры Минска на фоне других городов
Зелёный Луг на Манхэттене и Днепр шириной с пол-Чижовки – оцениваем размеры Минска на фоне других городов
Зелёный Луг на Манхэттене и Днепр шириной с пол-Чижовки – оцениваем размеры Минска на фоне других городов
Зелёный Луг на Манхэттене и Днепр шириной с пол-Чижовки – оцениваем размеры Минска на фоне других городов
Зелёный Луг на Манхэттене и Днепр шириной с пол-Чижовки – оцениваем размеры Минска на фоне других городов
Зелёный Луг на Манхэттене и Днепр шириной с пол-Чижовки – оцениваем размеры Минска на фоне других городов
Зелёный Луг на Манхэттене и Днепр шириной с пол-Чижовки – оцениваем размеры Минска на фоне других городов
Зелёный Луг на Манхэттене и Днепр шириной с пол-Чижовки – оцениваем размеры Минска на фоне других городов
Зелёный Луг на Манхэттене и Днепр шириной с пол-Чижовки – оцениваем размеры Минска на фоне других городов
Зелёный Луг на Манхэттене и Днепр шириной с пол-Чижовки – оцениваем размеры Минска на фоне других городов
Зелёный Луг на Манхэттене и Днепр шириной с пол-Чижовки – оцениваем размеры Минска на фоне других городов
Зелёный Луг на Манхэттене и Днепр шириной с пол-Чижовки – оцениваем размеры Минска на фоне других городов
Зелёный Луг на Манхэттене и Днепр шириной с пол-Чижовки – оцениваем размеры Минска на фоне других городов

Источники данных: GoogleMaps, Mapfrappe.com

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Минск, с его 2 миллионами жителей и тысячами приезжих работников, по праву считается большим городом. Пробки в Минске не редкость и всё же минчанам грех жаловаться -...

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