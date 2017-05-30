Валюту покупать без паспорта можно с 1 июня

МИНСК, 31 мая — Sputnik. В Беларуси с 1 июня отменяется регистрация паспортных данных физических лиц при покупке инвалюты, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей Национального банка.



© Sputnik Руслан Кривобок Физлицам разрешили покупать валюту без паспорта

Как ранее сообщалось, президент Беларуси 29 мая подписал указ №192, которым признается утратившим силу указ от 6 октября 2011 года №449. Этот документ вводил норму об обязательном предъявлении паспорта физлицами при покупке наличной валюты в обменных пунктах коммерческих банков.

"В Беларуси с 1 июня 2017 года отменяется необходимость регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту. Соответствующая информация доведена Национальным банком до банков", — сообщили в НБРБ.

Там отметили, что решение о либерализации валютного режима принято по инициативе Нацбанка. Поводом для такого решения стала стабильная ситуация на внутреннем валютном рынке. В течение достаточно продолжительного времени на рынке наблюдается сбалансированность спроса и предложения.

Таким образом, в настоящее время требование о регистрации паспортных данных при покупке иностранной валюты физическими лицами стало излишним.

Кроме того, в Беларуси действует соответствующая международным стандартам система идентификации участников финансовых операций, которая направлена на противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, отметили в Нацбанке.

Там обратили внимание, что эта система сохраняет требование по идентификации лиц, осуществляющих финансовые (в том числе валютно-обменные) операции, при сумме операции от 1 000 базовых величин (23 тысячи белорусских рублей или примерно 12,5 тысяч долларов). В связи с этим наличие дополнительного комплекса мер по регистрации паспортных данных не является целесообразным, подчеркнули в НБРБ.