Нацбанк прекратил выдачу разрешений авиаперевозчикам и медучреждениям на расчеты в инвалюте с населением

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк прекратил выдачу разрешений авиаперевозчикам и медучреждениям на расчеты в инвалюте с населением, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Национальный банк Беларуси прекратил выдачу новых и продление действующих разрешений на использование иностранной валюты в расчетах с физическими лицами при оказании им услуг по перевозке авиационным транспортом и медицинских услуг. При этом юридические лица, которые предоставляют указанные услуги, по-прежнему будут вправе получать иностранную валюту от физических лиц - нерезидентов в безналичном порядке из-за пределов Беларуси.

Выданные ранее разрешения будут действительны до окончания срока их действия.

Данное решение принято в рамках последовательной политики правительства и Национального банка по дедолларизации национальной экономики и направлено на дальнейшее сокращение случаев использования иностранной валюты при осуществлении расчетов с физическими лицами на территории Беларуси.-0-