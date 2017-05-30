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Нацбанк прекратил выдачу разрешений авиаперевозчикам и медучреждениям на расчеты в инвалюте с населением

31.05.2017 14:35 — Новости Экономики | БелТА  
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Нацбанк прекратил выдачу разрешений авиаперевозчикам и медучреждениям на расчеты в инвалюте с населением

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк прекратил выдачу разрешений авиаперевозчикам и медучреждениям на расчеты в инвалюте с населением, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Национальный банк Беларуси прекратил выдачу новых и продление действующих разрешений на использование иностранной валюты в расчетах с физическими лицами при оказании им услуг по перевозке авиационным транспортом и медицинских услуг. При этом юридические лица, которые предоставляют указанные услуги, по-прежнему будут вправе получать иностранную валюту от физических лиц - нерезидентов в безналичном порядке из-за пределов Беларуси.

Выданные ранее разрешения будут действительны до окончания срока их действия.

Данное решение принято в рамках последовательной политики правительства и Национального банка по дедолларизации национальной экономики и направлено на дальнейшее сокращение случаев использования иностранной валюты при осуществлении расчетов с физическими лицами на территории Беларуси.-0-

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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При этом юридические лица, которые предоставляют указанные услуги, по-прежнему будут вправе получать иностранную валюту от физических лиц - нерезидентов в...

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