ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Борисове запущено производство по переработке полимерных отходов повышенной загрязненности

31.05.2017 14:32 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

31 мая, Борисов /Корр. БЕЛТА/. В Борисове будут перерабатывать около 6,5 тыс. т в год вторичных полимерных отходов повышенной загрязненности. Официальный старт новому производству сегодня дан в ОАО "Борисовский завод пластмассовых изделий" (БЗПИ), передает корреспондент БЕЛТА.

Пуск технологического оборудования осуществили заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, генеральный директор ГО "Белресурсы" - управляющей компании холдинга "Белресурсы" Павел Семенюк, председатель Борисовского райисполкома Владимир Миранович и директор предприятия Владимир Козловский.

Основная продукция БЗПИ - полимерные трубы, пленка, пластмассовые контейнеры. Как отметил Анатолий Калинин, до запуска нового участка около 70% в себестоимости продукции предприятия занимало импортное сырье. "Сейчас для нужд собственного производства предприятие будет изготавливать полимерные гранулы, что говорит о серьезном шаге в импортозамещении. Это позволит снизить цену готовой продукции, повысить рентабельность и эффективность производства. Предприятие и сейчас работает достаточно успешно с рентабельностью 5%. С учетом введенной линии рентабельность планируется повысить до 8%", - сказал заместитель премьер-министра.

/Будет дополнено/.-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основная продукция БЗПИ - полимерные трубы, пленка, пластмассовые контейнеры. Как отметил Анатолий Калинин, до запуска нового участка около 70% в себестоимости...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Валюту покупать без паспорта можно с 1 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика