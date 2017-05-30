В Борисове запущено производство по переработке полимерных отходов повышенной загрязненности

31 мая, Борисов /Корр. БЕЛТА/. В Борисове будут перерабатывать около 6,5 тыс. т в год вторичных полимерных отходов повышенной загрязненности. Официальный старт новому производству сегодня дан в ОАО "Борисовский завод пластмассовых изделий" (БЗПИ), передает корреспондент БЕЛТА.

Пуск технологического оборудования осуществили заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, генеральный директор ГО "Белресурсы" - управляющей компании холдинга "Белресурсы" Павел Семенюк, председатель Борисовского райисполкома Владимир Миранович и директор предприятия Владимир Козловский.

Основная продукция БЗПИ - полимерные трубы, пленка, пластмассовые контейнеры. Как отметил Анатолий Калинин, до запуска нового участка около 70% в себестоимости продукции предприятия занимало импортное сырье. "Сейчас для нужд собственного производства предприятие будет изготавливать полимерные гранулы, что говорит о серьезном шаге в импортозамещении. Это позволит снизить цену готовой продукции, повысить рентабельность и эффективность производства. Предприятие и сейчас работает достаточно успешно с рентабельностью 5%. С учетом введенной линии рентабельность планируется повысить до 8%", - сказал заместитель премьер-министра.

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